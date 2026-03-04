Иран сообщил Украине об открытии книги скорби по погибшему аятолле: реакция посла

Флаг Ирана / © Reuters

Посольство Ирана в ЮАР направило Украине сообщение об открытии книги скорби о погибшем аятолле и его приспешниках. Украинская сторона направила ответ.

Об этом написал посол Украины в ЮАР Александр Щерба.

Иран помогает РФ убивать украинцев

Посол напомнил, что Иран является военным союзником РФ.

«Лидеры Ирана запятнали себя кровью тысяч украинских граждан — мужчин и женщин, детей и пожилых людей, — убитых с помощью пресловутых иранских дронов „Shahed“ и другой военной технологии, которую Ваше правительство так охотно поставляло России. Ваши лидеры были соучастниками бесконечного горя, которое испытали гражданские украинцы», — подчеркнул он.

Щерба акцентировал: как верующий человек он старается не радоваться смерти других людей — даже тех, кто сознательно решил быть мучителем моего народа, не совершившим ничего плохого. Но, прожив в три года в Киеве под ежедневные завывания иранских машин смерти, естественно желать, чтобы каждый преступник получил по заслугам за то, что совершил.

«Если не перед людьми, то перед Богом», — отмечает он.

Также посол Украины отметил, что не знаком лично с послом Ирана и не имеет к нему личной неприязни.

«Иногда хорошим дипломатам приходится представлять плохих лидеров и их политику. Но надеюсь, Вы понимаете, что я не буду выражать скорбь по поводу людей, чья смерть у меня скорби не вызывает», — заметил Щерба.

Ранее Израиль дал жесткое предупреждение Ирану после ликвидации верховного лидера Али Хаменеи, заявив, что любой его преемник будет мишенью для уничтожения. Министр обороны Израиля Исраэль Кац подчеркнул, что назначающие нового лидера Ирана должны знать об «однозначной угрозе» со стороны Тель-Авива.