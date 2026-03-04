Израиль дал жесткое предупреждение Ирану после ликвидации Хаменеи: что известно

Исраэль Кац / © Associated Press

Любой преемник ликвидированного верховного лидера Ирана Али Хаменеи, назначивший режим, будет «однозначной мишенью для уничтожения».

Об этом заявил министр обороны Израиль Кац, сообщает The Times of Israel.

«Любой лидер, назначенный иранским террористическим режимом для продолжения реализации плана по уничтожению Израиля, угроз США и свободному миру и странам региона, а также угнетения иранского народа, будет однозначной целью для уничтожения», — подчеркнул израильский министр.

По его словам, «неважно — как его зовут или где он прячется».

Кац отметил, что Тель-Авив вместе с Вашингтоном будут «продолжать действовать с полной силой». Цель их действий — «уничтожить возможности режима», а также создать условия, чтобы иранский народ мог свергнуть и заменить его.

Новый лидер Ирана

Ассамблея экспертов Ирана избрала нового Верховного лидера. Им стал сын бывшего аятоллы Али Хаменеи — Моджтаба Хаменеи. Это решение было принято под давлением Корпуса стражей исламской революции.

Государственные иранские СМИ сообщили, что церемония прощания с экслидером аятоллой Али Хаменеи начнется сегодня, 4 марта, на молитвенной площадке Имама Хомейни в Тегеране. Она продлится три дня, а о похоронной процессии будет объявлено после ее окончательной сборки.

Ликвидация Хаменеи

Во время операции США и Израиля утром 28 февраля был атакован дворец верховного лидера Ирана Али Хаменеи в Тегеране. На объект сбросили 30 бомб. Резиденция испытала сильные разрушения.

В ночь на 1 марта Иран официально подтвердил гибель Хаменеи во время ракетных ударов. Власти объявили 40-дневный общенациональный траур. Кроме того, ЦАХАЛ опубликовал список других ликвидированных иранских чиновников. В частности, министр обороны.