Підводний човен атакував судно Ірану біля Шрі-Ланки: десятки поранених і зниклих

«Швидка» біля штаб-квартири ВМС Шрі-Ланки / © Getty Images

Реклама

Поблизу узбережжя Шрі-Ланки сталася атака підводного човна на іранське судно Iris Dena, внаслідок чого понад 100 осіб вважаються зниклими безвісти. Військово-морські сили Шрі-Ланки проводять рятувальну операцію в Індійському океані.

Про це повідомляє Independent.

Як інформують джерела у Військово-морських силах та Міністерстві оборони Шрі-Ланки, на які посилається Reuters, унаслідок інциденту 4 березня поблизу територіальних вод острова щонайменше 101 особа вважається зниклою безвісти, ще 78 дістали поранення.

Реклама

Водночас речник ВМС заперечив озвучені цифри, проте підтвердив, що 32 постраждалих були врятовані та нині перебувають на лікуванні.

Міністр закордонних справ Шрі-Ланки Віджіта Герат поінформував парламент, що військові врятували 32 «важкопоранених» моряків із затонулого іранського фрегата Iris Dena. За словами Герата, флот отримав сигнал лиха від судна, на борту якого перебували 180 людей. Після цього країна спрямувала кораблі та авіацію для проведення рятувальної операції.

Представник МОЗ доктор Аніл Джасінгхе підтвердив, що всіх 32 врятованих із іранського військового корабля госпіталізували. Один із них перебуває у критичному стані, семеро отримують екстрену медичну допомогу, решта проходять лікування через легкі травми.

Поки що не оприлюднено подробиць щодо обставин поранення моряків і характеру пошкоджень судна.

Реклама

Місцеві ЗМІ повідомляють, що сигнал про небезпеку надійшов поблизу узбережжя міста Галле на півдні Шрі-Ланки, куди й доправили потерпілих.

На опублікованих фото видно, як правоохоронці чергують біля Національної лікарні Галле, а машини швидкої допомоги прибувають до південного штабу ВМС країни в цьому місті.

Війна в Ірані — останні новини

Нагадаємо, ЦАХАЛ заявив про знищення вночі 3 березня центрального штабу іранського режиму в Тегерані та ліквідацію його лідерів. Удари високоточними боєприпасами припали на президентську резиденцію та будівлю Вищої ради нацбезпеки, повністю зруйнувавши один із найбільш захищених об’єктів країни.

Окрім того, Ізраїль атакував будівлю Ради експертів у місті Кум під час обрання нового верховного лідера Ірану. За даними джерел у спецслужбах, на момент удару у приміщенні перебувала лише частина з 88 членів ради. Точна кількість жертв та масштаб руйнувань ще встановлюються.

Реклама

Експрезидент Ірану Махмуд Ахмадінежад (2005 — 2013 роки) пережив замах під час нещодавніх ударів з боку США та Ізраїлю. Попри чутки про загибель, він не постраждав і був переміщений до безпечного місця.