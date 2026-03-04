Gucci боб Демі Мур / © Getty Images

Реклама

Міланський тиждень моди — це завжди про майбутній сезон, але паралельно він формує й нові бʼютітренди. Поки дизайнери презентують колекції, зірки у перших рядах створюють власні модні заяви. І якщо хтось і вміє робити ефектний вихід, то це Демі Мур — про це розповіло видання NewBeauty.

Протягом десятиліть Демі Мур асоціювалася з розкішним, ультрадовгим волоссям — це був її впізнаваний образ. І раптом — короткий, текстурований боб довжиною до плечей із ефектом «мокрого» укладання.

Автором перевтілення став зірковий стиліст Dimitris Giannetos. За його словами, образ було створено спеціально під силуети нової колекції Gucci.

Реклама

Новий боб — це не графічна «гостра» зачіска, а жива версія, з легкою текстурою, рухливістю та делікатним нашаруванням по всій довжині. Він має сучасний, невимушений та водночас надзвичайно дорогий вигляд.

Gucci боб — більше, ніж просто стрижка

Боб сьогодні — одна зі стрижок, яка має найбільший попит серед знаменитостей. Втім, варіант Демі — особливий. Це не просто боб, а зачіска, яка поєднує:

довжину трохи вище плечей

текстуровану структуру

виражений вологий ефект

мінімалізм без зайвої графічності

Зачіска ідеально балансує між андрогінною прохолодою та жіночною мʼякістю.

Ефект мокрого волосся давно став фаворитом червоних доріжок. Секрет популярності простий, адже таке укладання має одночасно зухвалий та вишуканий вигляд. Воно створює відчуття впевненості, мінімалізму та високої моди.

Реклама

Як повторити образ

Почніть із добре зволоженого волосся. Нанесіть живильний кондиціонер, який не треба змивати. Рівномірно розподіліть гель із сильним блиском та олію від коренів до кінчиків. Розчешіть волосся назад або сформуйте текстуру пальцями.

Головне тут — блиск і контроль.

Міланський тиждень моди подарував нам не лише нові силуети одягу, а й один із найгучніших стильних моментів року. Gucci боб Демі Мур — це більше, ніж стрижка. Це жест та перезапуск стилю, нагадування, що навіть культовий образ можна змінити та зробити його ще бездоганнішим.

Здається, після цього виходу кількість записів до стилістів із проханням «хочу, як у Демі» зросте вдвічі.