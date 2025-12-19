Зачіска брейкап-боб: новий тренд 2026 року для тих, хто готовий до змін

Люсі Бойнтон / © Associated Press

Стилісти називають його універсальним, сучасним і максимально виразним. Він підкреслює оновлення, свіжість і рішучість залишити минуле позаду. Видання PureWow розповіло, у чому секрет популярності цього тренду і як його правильно носити.

Що таке брейкап-боб

Наомі Скотт / © Associated Press

Брейкап-боб («Break-Up Bob» — від слова «розставання») — це стильна стрижка, яка зазвичай доходить до лінії щелепи чи трохи нижче плечей. Кінчики зазвичай підкреслено оброблені, щоб створити легкий об’єм і рухливість.

Це зовнішнє відображення внутрішнього оновлення, спосіб залишити минуле позаду та почати нову главу.

Чому боб після розставання такий популярний

Історія показує, що багато зірок обирали кардинальні стрижки після розривів. Наприклад, Селена Гомес після розставання з Джастіном Бібером у 2018 році чи Тейлор Свіфт після Калвіна Харріса у 2016-му.

Секрет його популярності у 2026 році у його універсальності та легкості укладання. Цей боб підходить для будь-якого типу волосся та форми обличчя. Він створює відчуття чистого початку — різкий, але безкомпромісний

Як описати його перукарю

Джоель Картер / © Associated Press

Приготуйте фото бажаного варіанту стрижки, особливо якщо форма обличчя чи тип волосся відрізняються. Обговоріть текстуру, можна зробити боб з прямими кінцями чи трохи текстурований, «живий», з об’ємом. Зважайте на структуру волосся, тонке чи рідке волосся легко оживити завдяки шарам і руху, а густе можна підкреслити текстурою та кінцевим оформленням.

Мета — додати руху та легкості, щоб стрижка мала природний та повітряний вигляд.

Укладання боба

Об’єм і гладкість. Для сяйва як на червоній доріжці використовуйте круглу щітку та фен або гарячу щітку, додайте мус або засіб для об’єму. Фіксуйте волосся лаком, щоб уникнути «пушку». Гладкий та елегантний стиль. Щоб отримати стриманий варіант, як у Сідні Свіні, можна вирівняти волосся праскою, використовуйте щітку для м’якого вигину кінчиків. Натуральні хвилі та локони. Якщо у вас хвилясте чи кучеряве волосся, нанесіть улюблений продукт, наприклад, крем, олію чи спрей, та дайте висохнути природним способом. Текстура — ключова, вона робить боб живим та об’ємним.

Додавання хвиль або локонів надає стрижці вимірності та експресії.

Ця стрижка універсальна для будь-якого типу волосся та форми обличчя. Вона ідеальна для тих, хто хоче освіжити образ, підкреслити характер та відчути оновлення після змін у житті.

Селена Гомес / © Associated Press

Тейлор Свіфт

Сідні Свіні / © Associated Press

Лорен Коен / © Associated Press

Ніна Добрев / © Associated Press

Брейкап-боб — це не лише модний тренд, а й спосіб виразити себе, залишити минуле позаду та почати новий етап. Він підкреслює рішучість, свободу та незалежність. І найголовніше — робить це стильно, сучасно та легко для щоденного життя.