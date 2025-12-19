ТСН у соціальних мережах

1 хв

Як запекти курку в духовці, щоб вона вийшла соковитою і з красивою скоринкою

Курка, запечена в духовці — це просто, гарно, смачно і без зайвого клопоту.

1 год. 20 хв.
Харчова цінність на 100 г
164 ккал
Курка запечена в духовці

Курка запечена в духовці / © Credits

Для цього потрібно підготувати курку, змастити її спеціями, залишити промаринуватися, а потім запекти в духовці. М'ясо виходить соковитим із золотистою скоринкою.

Інгредієнти

курка
1,5–1,7 кг
соєвий соус
100 мл
мед
1 ст. л.
часник
4 зубчики
масло вершкове
30 г
каррі
0,5 ч. л.
імбир мелений
0,5 ч. л.
паприка мелена
0,5 ч. л.
перець чорний мелений
сіль
олія

  1. Курку промийте під проточною водою та обсушіть паперовим рушником.

  2. Часник очистьте і видавіть через прес.

  3. Для маринаду в соєвий соус викладіть часник, мед, м'яке вершкове масло, карі, імбир, паприку, перець чорний мелений, сіль і добре перемішайте. Змастіть курку і залиште на одну годину.

  4. Форму для запікання або деко змастіть олією, викладіть курку грудкою догори і накрийте фольгою.

  5. Запікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 230 градусів 35 хвилин, потім фольгу приберіть і готуйте ще 30–40 хвилин до золотистої скоринки. Вийміть курку з духовки і залиште на 10–15 хвилин.

Поради:

  • Курку обов'язково використовуйте свіжу, не заморожену.

  • Курку бажано замаринувати на ніч.

