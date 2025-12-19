- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 120
- Час на прочитання
- 1 хв
Як запекти курку в духовці, щоб вона вийшла соковитою і з красивою скоринкою
Курка, запечена в духовці — це просто, гарно, смачно і без зайвого клопоту.
Для цього потрібно підготувати курку, змастити її спеціями, залишити промаринуватися, а потім запекти в духовці. М'ясо виходить соковитим із золотистою скоринкою.
Інгредієнти
- курка
- 1,5–1,7 кг
- соєвий соус
- 100 мл
- мед
- 1 ст. л.
- часник
- 4 зубчики
- масло вершкове
- 30 г
- каррі
- 0,5 ч. л.
- імбир мелений
- 0,5 ч. л.
- паприка мелена
- 0,5 ч. л.
- перець чорний мелений
-
- сіль
-
- олія
-
Курку промийте під проточною водою та обсушіть паперовим рушником.
Часник очистьте і видавіть через прес.
Для маринаду в соєвий соус викладіть часник, мед, м'яке вершкове масло, карі, імбир, паприку, перець чорний мелений, сіль і добре перемішайте. Змастіть курку і залиште на одну годину.
Форму для запікання або деко змастіть олією, викладіть курку грудкою догори і накрийте фольгою.
Запікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 230 градусів 35 хвилин, потім фольгу приберіть і готуйте ще 30–40 хвилин до золотистої скоринки. Вийміть курку з духовки і залиште на 10–15 хвилин.
Поради:
Курку обов'язково використовуйте свіжу, не заморожену.
Курку бажано замаринувати на ніч.