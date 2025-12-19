Головний колір 2025 року: згадуємо найкрасивіші образи зірок у червоних сукнях

Головний колір 2025 року / фото: Associated Press

Червоний колір, як і маленька чорні сукня ніколи не виходить із моди. Зірки десятиліттями обирають цей виразний, яскравий та спокусливий відтінок, оскільки він завжди має ефектний вигляд та привертає увагу, навіть якщо дизайн вбрання лаконічний.

Однак 2025 року червоні сукні були особливо популярними на червоних доріжках і деякі із відомих красунь обирали цей відтінок навіть не один раз для своїх появ, оскільки це колір влади та успіху.

У цій добірці ми зібрали 25 найкращих образи зірок в червоному кольорі 2025 року. Ці фото без сумніві доводять, що відтінки червоного справді були ключовими цього сезону.

Дженна Ортега

Дженна Ортега / © Getty Images

Акторка сяяла на червоній доріжці у Марокко в оригінальній сукні від бренду Lanvin із колекції весна-літо 2026. У її вбрання був лише один рукав, а ось горловина виконана оригінально — її прикрашала бретелька-чокер із металу. А ось на спідниці сукню прикрашали маленькі ґудзики.

Ніколь Кідман

Ніколь Кідман / © Associated Press

Лауреатка «Оскара» обрала на захід у Каннах просту червону сукню від Balenciaga, шику якій додава саме її розкішний відтінок. Це було мереживне вбрання без рукавів, з високою горловиною, що мало бежеву підкладку, через яку створювалося враження того, це «гола» сукня.

Гейлі Етвел

Гейлі Етвел / © Associated Press

На червону доріжку фільму «Місія неможлива: Фінальна розплата» зірка вийшла у сукні від бренду Giambattista Valli. Сукня мала глибоке декольте, широкі бретелі, а також драпування на талії, яке перетворювалося на великий бант. Її вбрання було дуже незвичайного дизайну і дійсно личило акторці, а також привертало увагу публіки та преси.

Палома Елсессер

Палома Елсессер / © Associated Press

На Met Gala відома модель прийшла у ефектній сукні створеній для неї брендом Ferragamo. Це була сукня-жилет з розкішним декольте, яке прикрашало пар’я. Вбрання виграшно підкреслювало фігуру зірки, а доповнила вона його накидкою із хутра.

Ренате Реінсве

Ренате Реінсве / © Associated Press

На прем’єру фільму «Сентиментальна цінність» акторка прийшла у вишуканій довгій сукні від Schiaparelli із колекції от-кутюр осінь-зима. Це було вбрання-бюстьє тканина якого була повністю вишита червоним візерунком «риб’я шкіри» з емальованим покриттям.

Емілі Блант

Емілі Блант / © Getty Images

На вручення премії Governors Awards Емілі вирішила одягти яскраво-червону сукню від Модного дому Schiaparelli, створену креативним директором бренду Деніелем Розберрі для колекції весна-літо 2026. Це була сукня-галтер з червоного двостороннього атласу, прикрашена великою квіткою на плечі та вставками з тюлю, які створюють ілюзію вирізів з обох боків стегон.

Тесса Томпсон

Тесса Томпсон / © Associated Press

На церемонію Governors Awards акторка Тесса Томпсон прийшла у романтичній сукні зі складками на ліфі від легендарного бренду Valentino. Вбрання зірки мало декольте-серце, опущені бретельки з плечей та легку довгу спідницю, яка вишукано розвівалась, коли Тесса рухалась на червоній доріжці. Це було красиве і ніжке вбрання, яке ідеально пасувало акторці.

Кетрін Зета-Джонс

Кетрін Зета-Джонс / © Getty Images

Акторка з’явилася на публіці в яскраво-червоній сукні з довгими рукавами, високою горловиною і стильними складками тканини з боків. Ця сукня була від бренду Simkhai і дуже пасувала до темного волосся зірки.

Селена Гомес

Селена Гомес / © Associated Press

Селена з’явилася на червоній доріжці 77-ї церемонії вручення премії «Еммі» у розкішній та ексклюзивній сукні від Модного дому Louis Vuitton. Вбрання Селени було простим, але вишуканим і мало кілька цікавих деталей: асиметричну пройму, високу горловину зі складками, кілька драпувань у зоні шиї, а також розрізи на спідниці. Ззаду у сукні був довгий тонкий шлейф, який додав ефектності та цікавості вбранню.

Дакота Фенінг

Дакота Фенінг / © Associated Press

Акторка для своєї появи на червоній доріжці церемонії вручення нагород «Золотий глобус» у Лос-Анджелесі обрала яскравий образ від Dolce & Gabbana. На Дакоті було вбрання з драпуванням і високим розрізом до стегна, яке також прикрашав елегантний шарф.

Галь Гадот

Галь Гадот / © Associated Press

Гламурня сукня з квітами, яку акторка носила на легендарній вечірці Vanity Fair Oscar Party була від Prada. Вбрання хоч і мало лаконічний прямий та приталений фасон, але оздоблення на сукні привертало багато уваги, бо делікатні елементи були дуже контрасними і об’ємними. Також цыкавим рышенням було ы те, що Галь накинула на шию довкий шарф, який був ыз однотонной легкоъ тканини.

Ейса Гонсалес

Ейса Гонсалес / © Associated Press

Лаконічна, але романтична сукня акторки від бренду Oscar de la Renta була з колекції осінь-зима 2025. Це було вбрання-бюстьє зі складками на ліфі, який також прикрашала велика квітка півонія з тканини, а її пелюски були пришиті таким чином, що вони неначе обпадали. Подол сукні був асиметричним із з легкої тканини, тому Ейса позувала перед фотографами підкидавши його і це було дуже ефектно та гарно.

Фелісіті Джонс

Фелісіті Джонс / © Getty Images

Британська акторка Фелісіті Джонс мала приголомшливий вигляд, коли з’явилася на Міжнародному кінофестивалі в Торонто. Вона вийшла на червону доріжку у вогняно-червоній сукні від Модного дому Prada, зшитій на замовлення, з чистим, чітким силуетом і бездоганним кроєм. Колір був насичений, глибокий, і безумовно приковував до себе увагу. Лінія талії, довжина спідниці, лінії плечей і шлейф накидки були ретельно продумані брендом.

Наталія Даєр

Наталія Даєр / © Associated Press

На презентацію останнього сезону серіалу «Дивні дива» акторка прийшла у оригінальній сукні від Vivienne Westwood, яка поєднувала у собі багато різних відтінків червоного, мала драпування та довгий шлейф. Зборку вбрання також прикрашало два чоних банта — на талії та плечі.

Елізабет Олсен

Елізабет Олсен / © Associated Press

Молодша сестра близнючок Ешлі та Мері-Кейт Олсен відвідала спеціальний показ фільму «Вічність» у сукні від Miu Miu з об’ємними рукавами-воланами і приталеним силуетом. Спідниця була довжини міді, що давало змогу роздивитися також червоні туфлі Олсен на підборах і з відкритою п’ятою.

Енн Гетевей

Енн Гетевей / © Associated Press

Зірка фільму одягла яскраво-червону сукню від Модного дому Valentino з колекції осінь-зима 2003. Вона мала тонкі бретельки і виконана з ніжного шифону. Сукню прикрашали кілька шарів асиметричної тканини, що надавали образу легкості й невагомості, на ліфі були дрібні складки тканини, а також спереду вбрання прикрашав невеликий бантик. Це було романтичне вбрання, яке дуже пасувало акторці.

Зої Дойч

Зої Дойч / © Associated Press

Акторка була як принцеса у вишуканій і елегантній сукні від бренду Zac Posen. Вбрання для акторки виконали у розкішному насиченому відтінку червоного, а також його головною родзинкою було глибоке декольте та пишна спідниця. Ліф сукні прикрашали дрібні складки тканини, а завдяки галтеру плечі були відкритими, що додавало Зої тендітності.

Леслі Біб

Леслі Біб / © Associated Press

Зірка фільму «Шопоголік» та серіалу «Білий лотос» обрала для появи на заході Academy Museum Gala сукню від Carolina Herrera із колекції весна-літо 2026. Вбрання Леслі було прямим і приталеним, а також мало оригінальний дизайн із вирізами на талії та складками. Це просте, але вишукане вбрання неймовірно личило акторці.

Гантер Шафер

Гантер Шафер / © Associated Press

Зірка серіалу «Ейфорія» обрала для вечірньої появи на церемонії «Еммі» одну із самих красивих суконь від бренду McQueen. Вбрання зірки було з коллекції осінь-зима 2025. Сукня Хантер була із високою горловиною та вишукано підкреслювала фігуру. На бедрах вбрання було з оксамитовою вставкою, також оксамит повторювався у верхній частині. Спідниця ж сукні була розкльошеною і трохи асиметричною.

Сідні Свіні

Сідні Свіні / © Associated Press

Голлівудська зірка з’явилася серед гостей 77-ї церемонії «Еммі» в Лос-Анджелесі у вишуканій сукні з декольте. Її вбрання випромінювало істинний голлівудський гламур і було від Модного дому Oscar de la Renta. Сукня підкреслювала її груди, а головною прикрасою в ній були складки тканини, які нагадували бант.

Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Getty Images

Відома модель з’явилася перед камерами фотографів у Каннах в червоній сукні без бретельок, з драпуваннями і з невеликою накидкою. Це була сукня від відомого бренду Balenciaga і вона чудово підкреслювала фігуру Розі та робила жінку дуже вишукавною і елегантною.

Сара Сампайо

Сара Сампайо / © Associated Press

Португальська топмодель відвідала прем’єру Warner Bros. «Супермен», яка відбулася в Лос-Анджелесі влітку. Вбрання Сари було із заниженою лінією талії, прикрашене драпуванням та плісуванням, а також мало довгі накидки на плечах, які нагадували кейп. Лінія декольте у вбрання була асиметричною, також сукня мала невеликий шлейф. Вбрання зірки було від бренду Marmar Halim.

Тейлор Свіфт

Тейлор Свіфт / © Associated Press

Цього року на 67-й церемонії вручення музичних премій «Греммі» співачка Тейлор Свіфт просто сяяла у свої міні-сукні. Вона вбралася в ефектну сукню від відомого британського бренду Vivienne Westwood. Це була сукня впізнаваного дизайну з корсетом та драпуванням. Також вбрання повністю прикрашали червоні стрази.

Емма Стоун

© Associated Press

Оскароносна акторка усіх здивувала на червоній доріжці «Золотого глобуса», оскільки вийшла на публіку із новою зачіскою піксі. Того дня Емма носила сукню від Louis Vuitton червоного кольору, яка не мала бретельок, талію прикрашав широкий атласний пояс з бантом, а спідниця була виконана у вигляді тюльпана і мала кілька складок на стегнах.

Сабріна Карпентер

Сабріна Карпентер / © Associated Press

На церемонію MTV Video Music Award співачка прийшла у червоній «голій» сукні від Valentino з колекції осінь-зима 2025. Це було вбрання з довгими рукавами та високою горловиною, повністю розшите бісером та виконим із мережива. Цю сукню Сабріна носила з боа з фіолетового пуху, своєю фірмовою зачіскою і дуже яскравим вечірнім макіяжем.