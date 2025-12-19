- Дата публікації
-
Макрон закликав Європу відновити контакти з Путіним
Президент Франції вважає, що пряме спілкування може бути корисним у нинішніх умовах, особливо для Європи та України.
Президент Франції Еммануель Макрон висловив думку, що європейським країнам варто безпосередньо долучатися до діалогу з російським диктатором Володимиром Путіним.
Про це пише Bloomberg.
За словами французького лідера, настав час сформувати зрозумілий і прийнятний формат переговорів, у межах якого сторони змогли б обговорювати ключові питання без зайвих бар’єрів.
«Європейці не повинні залишатися осторонь і покладатися виключно на третіх гравців у процесі переговорів», — наголосив Макрон.
Окремо Макрон підкреслив, що участь Європи у переговорах має бути самостійною, а не зведеною до ролі спостерігача або посередника, якого замінюють інші країни.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп у четвер, 18 грудня, заявив, що Україна й Росія нібито наближаються «до чогось», але, за його словами, Києву треба поквапитися.
«Сподіваюсь, що Україна поквапиться, бо Росія вже там. І коли вони довго думають, потім Росія змінює свою думку», — сказав президент США під час брифінгу у Білому домі.
14 і 15 грудня в Берліні відбулися нові переговори української та американської делегацій, у яких брали участь, зокрема президент України Володимир Зеленський, секретар РНБО Умєров, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та посланці президента США -Дональда Трампа Стівен Віткофф і Джаред Кушнер.
Віткофф заявляв, що під час переговорів було досягнуто «значного прогресу».