Макрон закликав Європу відновити контакти з Путіним

Президент Франції Еммануель Макрон висловив думку, що європейським країнам варто безпосередньо долучатися до діалогу з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це пише Bloomberg.

За словами французького лідера, настав час сформувати зрозумілий і прийнятний формат переговорів, у межах якого сторони змогли б обговорювати ключові питання без зайвих бар’єрів.

«Європейці не повинні залишатися осторонь і покладатися виключно на третіх гравців у процесі переговорів», — наголосив Макрон.

Окремо Макрон підкреслив, що участь Європи у переговорах має бути самостійною, а не зведеною до ролі спостерігача або посередника, якого замінюють інші країни.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп у четвер, 18 грудня, заявив, що Україна й Росія нібито наближаються «до чогось», але, за його словами, Києву треба поквапитися.

«Сподіваюсь, що Україна поквапиться, бо Росія вже там. І коли вони довго думають, потім Росія змінює свою думку», — сказав президент США під час брифінгу у Білому домі.

14 і 15 грудня в Берліні відбулися нові переговори української та американської делегацій, у яких брали участь, зокрема президент України Володимир Зеленський, секретар РНБО Умєров, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та посланці президента США -Дональда Трампа Стівен Віткофф і Джаред Кушнер.

Віткофф заявляв, що під час переговорів було досягнуто «значного прогресу».