ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
50
Час на прочитання
2 хв

Чи можна купувати одяг малюку до пологів: священник Філюк відповів

Священник Олексій Філюк пояснив, чи можна купляти одяг для дитини завчасно до її народження.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Священник-блогер розвіяв міфи навколо підготовки до батьківства

Священник-блогер розвіяв міфи навколо підготовки до батьківства / © pixabay.com

Відомий священник-блогер Олексій Філюк з Тернопільщини прокоментував поширений серед українців забобон, що мовляв до народження дитини заздалегідь не варто купувати дитячий одяг, бо це — поганий знак.

То чи можна купляти одежу для дитинки заздалегідь, коли жінка ще вагітна, Філюк пояснив у своєму Іnstagram.

«Звичайно, що можна. А віра ваша де? Ви — вагітні, ви маєте народити дитину. Ви вірите, що з нею буде все добре. І ви маєте купити речі», — наголосив священник.

Філюк нагадав майбутнім мамам, що взагалі в пологовий будинок вимагають брати з собою речі для дітей, в тому числі одяг.

«Через що? Через те, що мама після народження дитини має у щось ту дитину вдягнути. Чи мама буде народжувати, а потім ганяти по базарі, чи по магазину скупляти речі? Звичайно, що можна купувати речі до народження дитини. Ви вірою живете», — зазначив Філюк.

Священник закликав майбутніх батьків, які в очікуванні поповнення, вірити, що з їхньою дитиною все буде добре і відганяти від себе злі думки.

«Якщо ви вірите, що буде з вашою дитиною все добре, то по вірі ваші буде. Але якщо ви вже панікуєте, то вибачте, ви нещасні люди. Ви вже себе накрутили на нещастя», — пояснив він.

Тому Філюк радить всім батькам готувати речі для дитини ще до пологів, коли у них є час.

«Ви маєте вірити, що все буде добре, народжувати і мати дві сумки. Одна сумка має бути до пологового зібрана з речами, з повзунками різними, з різними речами, які необхідні. А друга сумка має бути вдома зготовлена. Через те, що ви приїдете з лікарні після виписки, ви ж не підете з дитиною по магазинах купляти. Треба у щось його вдягнути. Тому ви маєте мати речі і в пологовий, і в післяпологовий період, для того, щоб свою дитинку мати щось вдягнути, сповинути. Ну, зараз не повивають. Памперси мають бути, все має бути наготовлено. Хіба у вас дуже розумний чоловік, то він вас підтримує і купить без вас. Але в загальному можна і треба готувати речі для пологів і післяпологів для дитини», — радить священник Філюк.

Раніше Олексій Філюк пояснив, чи є гріхом робити аборт у разі соціально чи матеріальної скрути.

Дата публікації
Кількість переглядів
50
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie