Чи можна купувати одяг малюку до пологів: священник Філюк відповів

Священник-блогер розвіяв міфи навколо підготовки до батьківства / © pixabay.com

Відомий священник-блогер Олексій Філюк з Тернопільщини прокоментував поширений серед українців забобон, що мовляв до народження дитини заздалегідь не варто купувати дитячий одяг, бо це — поганий знак.

То чи можна купляти одежу для дитинки заздалегідь, коли жінка ще вагітна, Філюк пояснив у своєму Іnstagram.

«Звичайно, що можна. А віра ваша де? Ви — вагітні, ви маєте народити дитину. Ви вірите, що з нею буде все добре. І ви маєте купити речі», — наголосив священник.

Філюк нагадав майбутнім мамам, що взагалі в пологовий будинок вимагають брати з собою речі для дітей, в тому числі одяг.

«Через що? Через те, що мама після народження дитини має у щось ту дитину вдягнути. Чи мама буде народжувати, а потім ганяти по базарі, чи по магазину скупляти речі? Звичайно, що можна купувати речі до народження дитини. Ви вірою живете», — зазначив Філюк.

Священник закликав майбутніх батьків, які в очікуванні поповнення, вірити, що з їхньою дитиною все буде добре і відганяти від себе злі думки.

«Якщо ви вірите, що буде з вашою дитиною все добре, то по вірі ваші буде. Але якщо ви вже панікуєте, то вибачте, ви нещасні люди. Ви вже себе накрутили на нещастя», — пояснив він.

Тому Філюк радить всім батькам готувати речі для дитини ще до пологів, коли у них є час.

«Ви маєте вірити, що все буде добре, народжувати і мати дві сумки. Одна сумка має бути до пологового зібрана з речами, з повзунками різними, з різними речами, які необхідні. А друга сумка має бути вдома зготовлена. Через те, що ви приїдете з лікарні після виписки, ви ж не підете з дитиною по магазинах купляти. Треба у щось його вдягнути. Тому ви маєте мати речі і в пологовий, і в післяпологовий період, для того, щоб свою дитинку мати щось вдягнути, сповинути. Ну, зараз не повивають. Памперси мають бути, все має бути наготовлено. Хіба у вас дуже розумний чоловік, то він вас підтримує і купить без вас. Але в загальному можна і треба готувати речі для пологів і післяпологів для дитини», — радить священник Філюк.

