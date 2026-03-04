Колагенові добавки: вчені пояснили, як вони працюють і коли чекати на покращення якості шкіри

Жінка розчиняє колагенові добавку у склянці води / © Credits

Колаген — це природний білок, який діє як каркас та амортизатор у нашій шкірі, зберігаючи її пружною та пружною.

З віком рівень колагену знижується, що може призвести до появи дрібних зморшок та загальної втрати пружності. Хоча організм природним чином виробляє власний колаген, з віком цей процес виробництва сповільнюється, рівень падає приблизно на 1% на рік, починаючи з середини 25 років, і падіння дійсно прискорюється приблизно у віці 50 років.

Навіть якщо ви знаєте, що таке колаген, може бути важко зрозуміти, як найкраще його приймати, і, що найважливіше, чи варто це взагалі робити.

Woman&Home проконсультувалися з вченими та лікарями, щоб дізнатися, як вибрати добавку, яка працює, і коли можна очікувати на результати.

Чи працюють колагенові добавки

Постійно з’являються нові продукти, які обіцяють стимулювати вироблення колагену. Але чи справді вони працюють? Хоча досліджень на людях бракує і вони часто фінансуються суміжними галузями, останні дослідження є багатообіцяльними.

Рандомізоване дослідження за участю 8000 осіб показало, що колаген демонструє постійний, клінічно значущий сигнал там, де важлива сполучна тканина: краще зволоження та еластичність шкіри, менший біль при остеоартриті та помірний, але вимірний приріст м’язової маси та сили.

Колаген — це не чудодійний продукт, але як допоміжний засіб, що споживається постійно, він має вигляд як розумна добавка з низьким рівнем ризику для людей, які хочуть підтримувати шкіру, суглоби та м’язи з віком, стверджують автори дослідження. Отже, разом зі здоровим харчуванням та процедурами, що стимулюють вироблення колагену, можливо, добавка є ключем до молодшого вигляду.

Як обрати ефективну добавку з колагеном

Існує два типи добавок — ті, що містять колаген у його первісному стані, відомий як негідролізований або неденатурований колаген, і ті, що містять його в гідролізованій або розчинній формі, яка легше засвоюється.

Як не дивно, існує різниця між колагеновими добавками та добавками, що підтримують колаген. Колагенові добавки містять специфічні амінокислоти та пептиди (будівельні блоки білків), які потрібні клітинам організму для вироблення колагену. Добавки, що підтримують колаген, використовують антиоксиданти для покращення здоров’я шкіри та мінімізації деградації колагену.

Зрештою, найкращою колагеновою добавкою для вас буде та, яку вам подобається і ви пам’ятаєте, що треба її приймати. Якщо ви не приймаєте її щодня, то не побачите бажаних результатів. Деякі мають приємніший смак, ніж інші, тому краще спочатку спробувати тестові варіанти, якщо це можливо. Хороша добавка з колагеном має бути частиною вашого режиму догляду за шкірою, тому оберіть ту форму, яку ви можете легко включити до свого щоденного догляду.

Чи можна отримати достатню кількість колагену з щоденного раціону харчування

Так, ми можемо отримати більшу частину потреби в колагені з нашого раціону — або безпосередньо з курки та риби, або вживаючи певні продукти, які допомагають нашому організму його виробляти. Власне, саме звідси походить колаген у добавках. Колаген у добавках отримують або з морських джерел, або з хрящів тварин.

Колаген складається з амінокислот, включно з гліцином, проліном, гідроксипроліном, лізином та аргініном, всі з яких присутні в нашому раціоні. Колаген у наших суглобах міститься переважно в рибі та курці. Однак нам потрібно споживати достатню кількість вітаміну С, щоб наш організм також виробляв колаген. Тож, якщо ви збільшите споживання цитрусових фруктів та ягід, це може допомогти уповільнити швидкість старіння вашої шкіри. Тож запасіться цитрусовими та ягодами — продуктами з високим вмістом вітаміну С. Крім того, їх набагато приємніше їсти, ніж кістковий бульйон.

Чи веганський колаген так само ефективний

Варто зазначити, що колагеновий білок не існує в рослинах, тому поняття «веганський колаген» може бути оманливим, оскільки насправді це не колаген. Морський вважається найкращим. Дослідження показали, що морський колаген може засвоюватися ефективніше, ніж інші джерела колагену. Інвестування в хорошу добавку (або напій) з морським колагеном є важливою частиною будь-якого ефективного режиму догляду за шкірою в менопаузі.

Скільки часу потрібно, щоб побачити результат прийому колагену

Терпіння тут є чеснотою, а добавки ніколи не є швидким рішенням. Типова порада — приймати колаген до трьох місяців, чого достатньо, щоб ви могли побачити видимі зміни.

Шлях колагену у кожного різний, і результати індивідуальні. Коли ви починаєте приймати колаген, він безпосередньо впливатиме на ті ділянки, де він вам найбільше потрібен. Для деяких людей це може призвести до змін спочатку на шкірі, тоді як для інших це може бути на волоссі та нігтях (дві інші зони, де колаген корисний).

Як підвищити виробіток колагену в шкірі

Окрім використання добавок, подумайте про доповнення свого режиму догляду за шкірою найкращими пристроями — багато з них мають властивості, що підвищують вироблення колагену.

Наприклад, найкращі пристрої для терапії червоним світлом можуть допомогти поповнити ваші запаси колагену. Різні неінвазивні методи лікування, також можуть допомогти стимулювати різні типи колагену та посилити дію будь-яких добавок. Місцево нанесений колаген не може стимулювати вироблення колагену, але він може бути цінним інгредієнтом, що допомагає зволожувати шкіру, тому він входить до складу багатьох найкращих масок для обличчя, призначених для наповнення та кондиціонування шкіри.