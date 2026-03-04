Коллагеновые добавки: ученые объяснили, как они работают и когда ждать улучшения качества кожи

Женщина растворяет коллагеновую добавку в стакане воды / © Credits

Коллаген - это природный белок, который действует как каркас и амортизатор в нашей коже, сохраняя ее упругой и эластичной.

С возрастом уровень коллагена снижается, что может привести к появлению мелких морщин и общей потере упругости. Хотя организм естественным образом вырабатывает собственный коллаген, с возрастом этот процесс производства замедляется, уровень падает примерно на 1% в год, начиная с середины 25 лет, и падение действительно ускоряется примерно в возрасте 50 лет.

Даже если вы знаете, что такое коллаген, может быть трудно понять, как лучше всего его принимать, и, что самое важное, стоит ли это вообще делать.

Woman&Home проконсультировались с учеными и врачами, чтобы узнать, как выбрать добавку, которая работает, и когда можно ожидать результатов.

Работают ли коллагеновые добавки

Постоянно появляются новые продукты, которые обещают стимулировать выработку коллагена. Но действительно ли они работают? Хотя исследований на людях не хватает и они часто финансируются смежными отраслями, последние исследования являются многообещающими.

Рандомизированное исследование с участием 8000 человек показало, что коллаген демонстрирует постоянный, клинически значимый сигнал там, где важна соединительная ткань: лучшее увлажнение и эластичность кожи, меньшая боль при остеоартрите и умеренный, но измеримый прирост мышечной массы и силы.

Коллаген — это не чудодейственный продукт, но как вспомогательное средство, принимаемое постоянно, он выглядит как разумная добавка с низким уровнем риска для людей, которые хотят поддерживать кожу, суставы и мышцы с возрастом, утверждают авторы исследования. Итак, вместе со здоровым питанием и процедурами, стимулирующими выработку коллагена, возможно, добавка является ключом к более молодому виду.

Как выбрать эффективную добавку с коллагеном

Существует два типа добавок — те, что содержат коллаген в его первоначальном состоянии, известный как негидролизованный или неденатурированный коллаген, и те, что содержат его в гидролизованной или растворимой форме, которая легче усваивается.

Как ни странно, существует разница между коллагеновыми добавками и добавками, поддерживающими коллаген. Коллагеновые добавки содержат специфические аминокислоты и пептиды (строительные блоки белков), которые нужны клеткам организма для выработки коллагена. Добавки, поддерживающие коллаген, используют антиоксиданты для улучшения здоровья кожи и минимизации деградации коллагена.

В конце концов, лучшей коллагеновой добавкой для вас будет та, которая вам нравится и вы помните, что надо ее принимать. Если вы не принимаете ее ежедневно, то не увидите желаемых результатов. Некоторые имеют более приятный вкус, чем другие, поэтому лучше сначала попробовать тестовые варианты, если это возможно. Хорошая добавка с коллагеном должна быть частью вашего режима ухода за кожей, поэтому выберите ту форму, которую вы можете легко включить в свой ежедневный уход.

Можно ли получить достаточное количество коллагена из ежедневного рациона питания

Да, мы можем получить большую часть потребности в коллагене из нашего рациона — либо непосредственно из курицы и рыбы, либо употребляя определенные продукты, которые помогают нашему организму его вырабатывать. Собственно, именно отсюда происходит коллаген в добавках. Коллаген в добавках получают либо из морских источников, либо из хрящей животных.

Коллаген состоит из аминокислот, включая глицин, пролин, гидроксипролин, лизин и аргинин, все из которых присутствуют в нашем рационе. Коллаген в наших суставах содержится преимущественно в рыбе и курице. Однако нам нужно потреблять достаточное количество витамина С, чтобы наш организм также производил коллаген. Поэтому, если вы увеличите потребление цитрусовых фруктов и ягод, это может помочь замедлить скорость старения вашей кожи. Поэтому запаситесь цитрусовыми и ягодами — продуктами с высоким содержанием витамина С. Кроме того, их гораздо приятнее есть, чем костный бульон.

Веганский коллаген так же эффективен или нет

Стоит отметить, что коллагеновый белок не существует в растениях, поэтому понятие «веганский коллаген» может быть обманчивым, поскольку на самом деле это не коллаген. Морской считается лучшим. Исследования показали, что морской коллаген может усваиваться эффективнее, чем другие источники коллагена. Инвестирование в хорошую добавку (или напиток) с морским коллагеном является важной частью любого эффективного режима ухода за кожей в менопаузе.

Сколько времени нужно, чтобы увидеть результат приема коллагена

Терпение здесь является добродетелью, а добавки никогда не являются быстрым решением. Типичный совет — принимать коллаген до трех месяцев, чего достаточно, чтобы вы могли увидеть видимые изменения.

Путь коллагена у каждого разный, и результаты индивидуальны. Когда вы начинаете принимать коллаген, он будет непосредственно влиять на те области, где он вам больше всего нужен. Для некоторых людей это может привести к изменениям сначала на коже, тогда как для других это может быть на волосах и ногтях (две другие области, где коллаген полезен).

Как повысить выработку коллагена в коже

Помимо использования добавок, подумайте о дополнении своего режима ухода за кожей лучшими устройствами — многие из них обладают свойствами, повышающими выработку коллагена.

Например, лучшие устройства для терапии красным светом могут помочь пополнить ваши запасы коллагена. Различные неинвазивные методы лечения, также могут помочь стимулировать различные типы коллагена и усилить действие любых добавок. Местно нанесенный коллаген не может стимулировать выработку коллагена, но он может быть ценным ингредиентом, который помогает увлажнять кожу, поэтому он входит в состав многих лучших масок для лица, предназначенных для наполнения и кондиционирования кожи.