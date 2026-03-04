Кремль націлився на Одесу: розкрито нові плани Путіна на наступні два роки

Одеса. / © Associated Press

Військове командування країни-агресорки Росії встановлює надзвичайно нереалістичні терміни, які не відповідають реальним бойовим можливостям її армії. Водночас Кремль зберігає територіальні амбіції за межами п’яти українських регіонів, території яких вже окуповані.

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики згадують нещодавню заяву президента України Володимира Зеленського про те, що і військові плани Росії на 2025-2027 роки передбачають захоплення окупантами решти Донецької та Луганської областей, просування в Запорізькій та Херсонській областях, а також просування вглиб і окупацію всієї Одещини. Однак, конкретні терміни командування РФ для виконання цих цілей протягом трирічного періоду неясні, додають в ISW.

«Плани Росії продовжувати атаки на півдні України демонструють незацікавленість Кремля в заморожуванні лінії фронту в Запорізькій та Херсонській областях. Російські цілі в Одеській області демонструють, що Кремль зберігає територіальні амбіції за межами п’яти українських незаконно анексованих регіонів», — йдеться у звіті американських фахівців.

Водночас ISW продовжує оцінювати, що окупанти навряд чи зможуть просунутися до Одеси, — не кажучи вже про захоплення всієї області.

Аналітики наголошують, що військове командування Російської Федерації постійно встановлює «нереалістичні терміни», яких їхні війська не дотримуються, починаючи зі спроби захопити Київ за кілька днів у лютому 2022-го. В ISW також акцентують на тому, що загарбники також визначали терміни захоплення всього Донбасу, але щоразу зазнавали невдачі.

«Москва витратила значні ресурси та людські ресурси, намагаючись виконати цілі командування, проте за останні чотири роки не змогли досягти значного прогресу», — йдеться у звіті.

В Інституті також зауважують, що навіть російські мілблогери «часто скаржилися на нереалістичні та широкі територіальні цілі військового командування, які призводять до великих втрат військ у дороговартісних атаках».

«Російське військове командування не коригувало своїх вимог, незважаючи на невдачі і обґрунтовані скарги. Президент Росії Володимир Путін навіть намагався представити ці цілі США не лише як можливі, але й як неминучі, щоб вплинути на думку Вашингтона щодо нібито необхідності капітуляції України», — підсумовують в Інституті вивчення війни.

Оборона Одеси

Керівник Регіонального управління Сили територіальної оборони «Південь» Денис Носіков повідомив, що Одесу готують до кругової оборони на суші та в морі. Йдеться про складну мережу фортифікацій. Пройти крізь такий інженерний лабіринт живою силою чи технікою буде неможливо.

Водночас науковий журналіст Іван Русєв у Мережі опублікував фото, на яких видно, як море «поглинає» захист від ворожого десанту. Морські шторми знищують бетонні тетраподи, встановлені для захисту від російського десанту.

