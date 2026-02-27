Оборона Одещини йде під воду: море "поглинає" захист від ворожого десанту (фото)

Тетраподи в Одеській області, призначені для захисту від російського десанту / © Facebook/Іван Русєв

В Одеській області морські шторми знищують бетонні тетраподи, встановлені для захисту від російського десанту. Еколог Іван Русєв заявляє про неефективне використання бюджетних коштів та ігнорування думки науковців.

Про це науковий журналіст, представник Національного природного парку «Тузлівські лимани» написав на своїй Facebook-сторінці.

Русєв опублікував фото тетраподів у парку «Тузлівські лимани», яких поглинає Чорне море. За його словами, ситуація критична, адже захисні споруди можуть зникнути вже після найближчих штормів.

Море може «змити» захисні споруди на Одещині

«Ще один-два шторми і їх не буде. І звісно їх функція для основної мети — захисту від ворога з моря — буде нульовою. Окрім цього, ще і рекреаційна ділянка буде суттєво пошкоджена і в майбутньому важко буде людям її використовувати», — йдеться в дописі еколога.

Море поглинає бетонні тетраподи на Одещині (4 фото) © Facebook/Іван Русєв © Facebook/Іван Русєв © Facebook/Іван Русєв © Facebook/Іван Русєв

Тетраподи на Одещині вже засипало піском

Він нагадав, що ще у грудні 2024 року попереджав про «фальшивий захист» від російської агресії. Тоді еколог зазначав, що перші 453 тетраподи на піщаному пересипу у парку «Тузлівські лимани» були встановлені на замовлення та під контролем Одеської ОВА, яку очолює Олег Кіпер. Роботи, за оцінкою Русєва, виконували непрофесійні підрядники, і якість встановлення залишала бажати кращого, попри значні витрати.

«Це ті тетраподи, які були встановлені без експертної думки фахівців, як і на інших ділянках узбережжя в Одеській області. Їх дуже швидко засипало піском під час морських штормів, про що я і написав», — зазначив науковий журналіст.

Реакція влади на ситуацію з захистом від десанту

Після публікації 2024 року, за його словами, реакція була оперативною: розпочалися масштабні роботи із залученням важкої техніки, щоб звільнити конструкції з-під шару піску.

«Витягували засипані піском тетраподи і переносили-перевозили їх за бархани, за сотню метрів від попередньої лінії подалі від хвиль. Але було витрачено знову немалі бюджетні гроші і ніхто за це не відповів», — стверджує Русєв.

Тепер еколог висловлює сподівання, що обласна влада знову належним чином відреагує на ситуацію. Він наголошує: щоб зменшити ризики подальшого руйнування узбережжя, до реалізації подібних проєктів необхідно залучати профільних науковців та фахівців Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова, «а не тільки тих, хто майстерно відмиває гроші».

Кругова оборона навколо Одещини

Нагадаємо, навколо Одещини створюють потужну кругову оборону зі складною мережею фортифікацій, протитанковими ровами та пастками, що робить прохід техніки й живої сили неможливим. Про це повідомив керівник Регіонального управління Сил ТрО «Південь» Денис Носіков, зазначивши, що паралельно на полігонах готують тисячі озброєних добровольців. Також в області діє ефективна система ППО: завдяки мобільним групам та екіпажам-перехоплювачам уже збивають до 80% дронів, а згодом цей показник планують довести до максимуму.