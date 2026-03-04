Світова газова криза: Катар оголосив форс-мажор і повністю зупинив виробництво СПГ через атаки Ірану

QatarEnergy зупинила виробництво СПГ / Ілюстративне зображення

Державна енергетична компанія QatarEnergy офіційно оголосила про форс-мажор і повну зупинку виробництва скрапленого природного газу (СПГ) після іранських атак. Очікується, що для відновлення нормальної роботи підприємств знадобиться щонайменше місяць.

Про це пише Reuters.

Атаки Ірану та зупинка заводів

Справжньою причиною такого безпрецедентного кроку стала військова ескалація на Близькому Сході. Як повідомляє Al Arabiya, іранські безпілотники атакували два головні виробничі центри QatarEnergy — індустріальне місто Рас-Лаффан та комплекс Месаїд.

Через загрозу безпеці Катар зупинив не лише скраплення газу, а й виробництво супутніх товарів, зокрема карбаміду, полімерів, метанолу та алюмінію, пише Doha News з посиланням на заяву компанії QatarEnergy. За попередніми оцінками, лише на повторний запуск газових заводів знадобиться близько двох тижнів, і ще стільки ж — для виходу на повну потужність.

Ціновий шок та заблоковані танкери

Зупинка потужностей найбільшого у світі експортера СПГ викликала миттєву паніку на енергетичних ринках.

«Ціни на газ у Європі зросли на 52 відсотки після іранського удару по Рас-Лаффану, що стало найбільшим стрибком цін з моменту вторгнення Росії в Україну у 2022 році», — зазначає The National News.

Ситуацію критично ускладнює транспортна блокада. З посиланням на дані The Indian Express, через бойові дії в Ормузькій протоці транзит суден фактично зупинився. Навіть уже завантажені танкери, такі як Disha, Raahi та Aseem, не можуть безпечно покинути Перську затоку і доставити паливо покупцям.

Критичний удар по економіці Індії

Найбільше від катарського форс-мажору наразі постраждала Індія, для якої Катар забезпечує близько 40% всього імпорту СПГ. Як повідомляє The Times of India, найбільший індійський імпортер Petronet LNG слідом за Катаром також був змушений оголосити форс-мажор для своїх внутрішніх партнерів.

Це вже призвело до того, що постачання газу для індійських промислових підприємств екстрено скоротили на 10-40%. На тлі цих новин акції ключових газорозподільних компаній Індії обвалилися майже на 12%. Спотові ціни на скраплений газ на азійському ринку також стрімко злетіли до 25 доларів за мільйон британських теплових одиниць.

Нагадаємо, доктор економічних наук, голова Advanter Group Андрій Длігач напередодні заявив, що блокування Іраном Ормузької протоки може вплинути на нафтовий ринок і спровокувати підвищення цін. Однак, на його думку, масштабних глобальних наслідків очікувати не варто.