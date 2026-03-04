Чому жінки хочуть сексу рідше за чоловіків: вчені роозвінчали головний міф про лібідо

Нижче сексуальне бажання у жінок пов’язане не з гормонами, а з раннім негативним досвідом / © Unsplash

Реклама

Вважається, що жінки мають менше бажання кохатись через гормони та еволюцію. Проте нове дослідження канадських вчених повністю спростовує цей міф про секс і доводить, що ключову роль у формуванні лібідо відіграє ранній негативний досвід.

Про це пише Newsweek.

Новий погляд на сексуальне бажання

Дослідники з Університету Торонто Міссісога проаналізували дані понад 300 наукових праць у галузі психології та охорони здоров’я. Вони зосередилися на періоді 17-18 років, коли молодь зазвичай переживає перше кохання та отримує перший сексуальний досвід.

Реклама

За словами експертів, саме в цей час мозок найбільш чутливий до навчання. Тому різниця в сексуальному бажанні між чоловіками та жінками в дорослому віці краще пояснюється не вродженими біологічними факторами, а так званим «розривом у задоволенні» під час перших інтимних контактів.

Наслідки першого досвіду

Вчені підкреслюють, що під час першого сексу молоді жінки значно частіше стикаються з болем, а не із задоволенням, і частіше соромляться свого тіла. Додатковим тягарем стають соціальні наслідки та значні фізичні ризики, серед яких інфекції, небажана вагітність та інші ускладнення.

Цей комплекс факторів створює «ідеальний шторм», через який секс починає асоціюватися у жінок з тривогою, дискомфортом і ризиком, а не з приємними відчуттями. Отже, низьке лібідо варто розглядати як наслідок негативного досвіду, а не автоматично лікувати як гормональний збій чи медичну проблему.

«Наші висновки загалом вказують на ймовірність того, що труднощі із сексуальним бажанням, з якими стикаються до 55 відсотків жінок, беруть свій початок у їхньому найранішому та найменш справедливому досвіді у сексі», — розповіла авторка дослідження Діана Пераджін.

Реклама

Нагадаємо, Франція скасувала обов’язковий секс у шлюбі. Національні збори Франції одноголосно підтримали закон, який закріплює відсутність такого обов’язку для подружжя.