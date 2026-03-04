Пророцтво Нострадамуса на 2026 рік: що віщував астролог про війну в Ірані

Нострадамус передбачив війну на Близькому Сході

Загострення військового конфлікту між США та Іраном у 2026 році змусило багатьох знову звернутися до передбачень знаменитого французького астролога 16-го століття Нострадамуса. Деякі його давні катрени дивовижним чином перегукуються із сучасними методами ведення війни та поточними подіями на Близькому Сході.

Про це пише Daily Mail.

«Рій бджіл» як метафора дронів

У своїй книзі «Пророцтва», виданій у 1555 році, Нострадамус написав понад тисячу віршів із передбаченнями майбутнього. В одному з катренів є рядок про те, що «повстане великий рій бджіл… вночі засідка». Сучасні тлумачі переконані, що «рій бджіл», який з’являється вночі, є точною метафорою масованих атак безпілотників, які зараз активно використовують як США, так і Іран. Звук і вигляд дронів, що летять у темряві до своїх цілей, дійсно нагадують гудіння рою.

Водночас історики застерігають, що катрени Нострадамуса навмисно розпливчасті, адже він змішував французьку, латинську мови та символізм, що залишає величезний простір для різноманітних інтерпретацій. Проте інтерес до них завжди миттєво спалахує під час масштабних криз.

«Від воєн і економічних криз до пандемій і політичних потрясінь віряни неодноразово шукали у багатовікових віршах Нострадамуса підказки про те, що може статися далі», — зазначає видання.

Семимісячна війна та вплив Марса

Ще одне пророцтво, яке пов’язують із нинішнім загостренням, попереджає про затяжне протистояння: «Сім місяців великої війни, люди мертві через зло…». Послідовники провидця вважають, що це вказівка на можливу тривалість конфлікту на Близькому Сході. На тлі того, що США та Ізраїль завдають потужних ударів по Ірану, ця теза виглядає для багатьох дедалі тривожнішою.

Астролог також згадував про роль планети Марс, яка у стародавніх римлян була богом війни. У його працях йдеться, що коли Марс керуватиме своїм шляхом серед зірок, людська кров окропить святилище. Дослідники та конспірологи вважають, що цей пасаж прямо вказує на 2026 рік як на час нових масштабних і жорстоких глобальних конфліктів.

