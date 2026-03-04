- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 825
- Час на прочитання
- 1 хв
Іран погрожує ядерним апокаліпсисом Ізраїлю — Iran Nuances
Свою погрозу військове командування Ірану погрожує втілити у разі спроби Ізраїлю та США змінити режив в Ісламській республіці.
Іран погрожує завдати «ефективного» ракетного удару по ядерному реактору біля міста Дімон в Ізраїлі.
Про це повідомляє видання Iran Nuances з посиланням на іранського військового чиновника.
Свою погрозу військове командування Ірану погрожує втілити у тому разі, якщо Ізраїль та США намагатимуться реалізувати сценарій «зміни режиму» в Ісламській республіці.
За словами неназваного іроанського військового чиновника, ракети будуть спрямовані на ядерний реактор Дімона та всю регіональну енергетичну інфраструктуру.
«Ми вже до цього сценарію підготувалися», — попередив він.
Очевидно, Іран погрожує влаштувати ядерний апокаліпсис в Ізраїлі, уразивши Центр ядерних досліджень, розташований в пустелі Негев, поблизу міста Дімона.
Що відомо про ядерний реактор Дімона
Вважається, що згаданий реактор Ізраїль використовує для виробництва ядерних матеріалів, які можуть бути використані для виготовлення ядерної зброї.
Інформація про об’єкт залишається суворо засекреченою.
Щодо ядерної зброї Ізраїль дотримується політики, відомої як ядерна неоднозначність — відмовляючись ні підтверджувати, ні спростовувати володіння нею.
Нагадаємо, у середу, 4 березня, Туреччина збила балістичну ракету, запущену з території Ірану. Повітряна ціль пролетіла над повітряним простором Іраку і Сирії.
Того ж дня на тлі бойових дій на Близькому Сході сталося відключення електроенергії на всій території Іраку.
Раніше Іран заявив, що не буде вести переговори зі США та може продовжувати війну «нескінченно довго».