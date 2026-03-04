Держсекретар США Марко Рубіо / © Associated Press

Реклама

Адміністрацію президента США Дональда Трампа сколихнув внутрішній конфлікт через оцінку причин війни з Іраном. Поки Білий дім виправдовує удари ядерною загрозою, держсекретар Марко Рубіо відкрито вказує на роль Ізраїлю в ескалації.

Про це йдеться у статті The Telegraph.

Війна США проти Ірану: Рубіо вказав на Ізраїль

Рубіо на пресконференції 2 березня заявив, що саме дії Ізраїлю фактично призвели до втягнення США у війну з Іраном. За його словами, ізраїльські удари по Тегерану спричинили пряме залучення Вашингтона до конфлікту. Ця позиція викликала хвилю критики серед прихильників Трампа з руху MAGA.

Реклама

«Було абсолютно зрозуміло, що якщо Іран зазнає нападу з боку будь-кого — чи то Сполучених Штатів, чи Ізраїлю, чи будь-кого іншого — він відповість. І відповість саме проти Сполучених Штатів», — наголосив держсекретар.

Коментуючи рішення про американський удар, він зазначив, що у разі очікування першої атаки з боку Ірану США могли б зазнати «значно більших втрат», підкресливши, що «президент ухвалив дуже мудре рішення» діяти на випередження.

Рубіо став першим представником адміністрації Трампа, який відкрито визнав ключову роль Ізраїлю в ескалації конфлікту. За його словами, у Вашингтоні розуміли, що ізраїльська атака «спровокує атаку на американські сили, і ми розуміли, що якщо не завдамо превентивного удару до того, як вони почнуть ці атаки, то зазнаємо більших втрат і, можливо, ще більше загиблих. І тоді ми всі сиділи б тут і відповідали на запитання, чому ми знали про це і не діяли».

Прихильники Трампа розкритикували заяву Рубіо

Таке визнання викликало різке невдоволення серед частини електорату Трампа — зокрема ізоляціоністів і радикальних прихильників MAGA. Вони звинуватили Рубіо у зближенні з тими військовими інтервенціоністами, проти яких він виступав у своїй виборчій кампанії.

Реклама

«Особисто я вважаю, що ніхто не повинен помирати за іншу країну», — заявила колишня телеведуча Fox News Мегін Келлі в подкасті для аудиторії MAGA.

Згадуючи шістьох американських військових, які загинули минулими вихідними, вона додала: «Я не думаю, що ці військові загинули за Сполучені Штати. Я вважаю, що вони загинули за Іран або за Ізраїль. Наш уряд має піклуватися не про Іран чи Ізраїль, а про нас, і для мене очевидно, що це війна Ізраїлю».

Інфлюенсер, який підтримує Трампа, Майк Черновіч також розкритикував адміністрацію.

«Коментарі Рубіо — це момент різкого дисонансу. Він сказав те, що багато хто припускав. Те, що він озвучив це вголос… — це серйозна зміна у зовнішній політиці. Будуть масові вимоги відмовитися від цих слів», — сказав Черновіч.

Реклама

Причина ударів США по Ірану — версія Білого дому

Водночас у Білому домі наголосили, що рішення про удари було пов’язане з небажанням Ірану згортати свою ядерну програму.

«Сміливе рішення президента Трампа розпочати операцію Epic Fury ґрунтується на правді, про яку президенти говорили майже 50 років, але жоден не мав мужності протистояти їй. Іран становить пряму та невідкладну загрозу для Сполучених Штатів Америки та наших військових на Близькому Сході», — заявила прессекретарка Керолайн Левітт.

Стратегію Трампа щодо Ірану розкритикували у Палаті представників США

Лідер меншості у Палаті представників Хакім Джеффріс розкритикував адміністрацію Трампа за відсутність чіткої стратегії щодо Ірану та доказів безпосередньої загрози для США. Він зазначив, що Білий дім припускає тривалість воєнних дій у кілька тижнів і не виключає введення військ, попри спротив суспільства.

Війна США проти Ірану — останні новини

Через удари США та Ізраїлю по Ірану та відповідні обстріли на Близькому Сході загинуло понад 870 людей, повідомляє The New York Times. Найбільше жертв в Ірані — 787 осіб, зокрема 175 людей у школі міста Мінаб. Втрати зафіксовано також у Бахрейні (один загиблий), Кувейті (двоє військових), ОАЕ (троє іноземців) та Лівані (52 особи). США підтвердили смерть шести своїх солдатів. В Ізраїлі внаслідок іранських атак загинуло 10 людей у Тель-Авіві та Бейт-Шемеші.

Реклама

Експрезидент Ірану Махмуд Ахмадінежад пережив замах під час нещодавніх ударів США та Ізраїлю. Після замаху його перемістили до безпечного місця. Ахмадінежад відомий своєю антизахідною політикою, розвитком ядерної програми та придушенням протестів 2009 року.