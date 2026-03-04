В Ірані ліквідували командира, який хотів убити Трампа: подробиці від Пентагону

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Міністр війни США Піт Гегсет повідомив про ліквідацію в Ірані лідера підрозділу, який готував убивство американського президента Дональда Трампа.

Про це він сказав на брифінгу в середу, 4 березня, передає Sky News.

«Учора [3 березня] було вистежено та вбито лідера підрозділу, який намагався вбити президента Трампа», — сказав очільник Пентагону.

Він додав, що «Іран намагався вбити президента Трампа, але президент Трамп сміявся останнім».

На прохання надати подробиці ліквідації неназваного іранського командира Піт Гегсет зауважив, що про намір Ірану вбити президента Трампа або інших посадовців США було давно відомо.

За його словами, ні американський президент, ні будь-який інший посадовець не порушували питання помсти під час військової операції проти Ірану, однак у Пентагоні «подбали про те, щоб ті, хто був за це відповідальний, зрештою потрапили до списку цілей».

Піт Гегсет додав, що американські військові були зосереджені «на ракетах та пускових установках» Ірану, але зрештою отримали можливість «дістатися до тих, хто намагається дістатися до Америки», завдавши повітряного удару.

Раніше на цьому ж брифінгу Піт Гегсет заявив про близьку перемогу над Іраном, анонсувавши нові хвилі ударів по території країни.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявляв, що військова операція США проти Ірану може тривати орієнтовно чотири тижні. З його слів, її перебіг наразі відповідає плану. Удари Америки та її союзників, каже очільник Білого дому, виявилися ефективнішими, ніж очікувалося.