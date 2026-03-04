Речниця МЗС Китаю Мао Нін / © Associated Press

Китай став на захист Іспанії, на яку накинувся Трамп за відмову американцям використовувати свої військові бази для ударів проти Ірану.

Про це заявила офіційний представник МЗС КНР Мао Нін.

Дипломатка прокоментувала повідомлення про те, що Трамп пригрозив повністю розірвати торговельні зв’язки з Іспанією через відмову Мадрида надати свої авіабази для ударів по Ірану. За її словами, торгівля «не повинна перетворюватися на інструмент тиску або зброю».

«Торговельні зв’язки між державами не слід використовувати як знаряддя політичного примусу», — сказала речниця МЗС Китаю.

Чому «розбили глека» Мадрид і Вашингтон

Нагадаємо, 2 березня міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив, що його країна не підтримуватиме військову операцію США та Ізраїлю проти Ірану.

Вчора, 3 березня, Трамп пригрозив, що США розірвуть всі торговельні відносини з Іспанією після суперечки щодо військових баз і її відмови підвищити військові витрати до 5% ВВП.

У відповідь прем’єр Іспанії Педро Санчес розкритикував військову операцію США та Ізраїлю проти Ірану, згадавши негативні наслідки війни в Іраку.