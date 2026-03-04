ТСН у соціальних мережах

Маринована скумбрія за 7 хвилин: так смачно рибу ще ніхто не готував

Рецепт маринованої скумбрії за 7 хвилин.

Скумбрія «7 хвилин» — це ідеальний рецепт для тих, хто цінує свій час, але не готовий відмовлятися від домашніх делікатесів. Риба виходить настільки ніжною та ароматною, що її часто починають куштувати ще гарячою, хоча в охолодженому вигляді вона смакує найкраще.

Що знадобиться для приготування скумбрії

Для однієї великої скумбрії вам знадобляться прості інгредієнти, які зазвичай є на кожній кухні:

  • Скумбрія — 1 шт.

  • Цибуля — 2–3 шт.

  • Вода — 250 мл

  • Оцет (6%) — 100 мл

  • Олія — 50 мл

  • Сіль — 1 ст. л.

  • Цукор — 2 ст. л.

  • Коріандр — 1 ч. л.

  • Паприка копчена — 1 ч. л.

  • Суміш перців — 0,5 ч. л.

  • Орегано — 0,25 ч. л. (або дрібка)

Як приготувати скумбрію

Приготування вимагає мінімуму зусиль, якщо риба вже розморожена та очищена.

  • Наріжте цибулю тонкими півкільцями і викладіть товстим шаром на дно сотейника або невеликої каструлі. Скумбрію розберіть на порційні шматочки (стейки) і викладіть зверху на цибулеву «подушку». Кістки видаляти не потрібно — вони додадуть навару маринаду.

  • В окремій ємності змішайте воду з оцтом, додайте сіль, цукор та всі підготовлені спеції. Ретельно перемішайте, щоб сухі інгредієнти розчинилися, і залийте цією сумішшю рибу.

  • Додайте в каструлю олію та поставте на вогонь. Після закипання варіть скумбрію разом із цибулею рівно 7 хвилин. Цього часу цілком достатньо, щоб риба стала м’якою, а маринад просочив її пряними ароматами.

Найкраще дати страві охолонути хоча б до кімнатної температури. Саме в холодному маринаді смак скумбрії розкривається максимально повно — стає насиченим і пікантним.

