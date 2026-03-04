- Дата публікації
-
- Категорія
- Другі страви
- Кількість переглядів
- 231
- Час на прочитання
- 2 хв
Маринована скумбрія за 7 хвилин: так смачно рибу ще ніхто не готував
Рецепт маринованої скумбрії за 7 хвилин.
Скумбрія «7 хвилин» — це ідеальний рецепт для тих, хто цінує свій час, але не готовий відмовлятися від домашніх делікатесів. Риба виходить настільки ніжною та ароматною, що її часто починають куштувати ще гарячою, хоча в охолодженому вигляді вона смакує найкраще.
Що знадобиться для приготування скумбрії
Для однієї великої скумбрії вам знадобляться прості інгредієнти, які зазвичай є на кожній кухні:
Скумбрія — 1 шт.
Цибуля — 2–3 шт.
Вода — 250 мл
Оцет (6%) — 100 мл
Олія — 50 мл
Сіль — 1 ст. л.
Цукор — 2 ст. л.
Коріандр — 1 ч. л.
Паприка копчена — 1 ч. л.
Суміш перців — 0,5 ч. л.
Орегано — 0,25 ч. л. (або дрібка)
Як приготувати скумбрію
Приготування вимагає мінімуму зусиль, якщо риба вже розморожена та очищена.
Наріжте цибулю тонкими півкільцями і викладіть товстим шаром на дно сотейника або невеликої каструлі. Скумбрію розберіть на порційні шматочки (стейки) і викладіть зверху на цибулеву «подушку». Кістки видаляти не потрібно — вони додадуть навару маринаду.
В окремій ємності змішайте воду з оцтом, додайте сіль, цукор та всі підготовлені спеції. Ретельно перемішайте, щоб сухі інгредієнти розчинилися, і залийте цією сумішшю рибу.
Додайте в каструлю олію та поставте на вогонь. Після закипання варіть скумбрію разом із цибулею рівно 7 хвилин. Цього часу цілком достатньо, щоб риба стала м’якою, а маринад просочив її пряними ароматами.
Найкраще дати страві охолонути хоча б до кімнатної температури. Саме в холодному маринаді смак скумбрії розкривається максимально повно — стає насиченим і пікантним.