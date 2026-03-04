Маринована скумбрія за 7 хвилин: так смачно рибу ще ніхто не готував

Маринована скумбрія

Скумбрія «7 хвилин» — це ідеальний рецепт для тих, хто цінує свій час, але не готовий відмовлятися від домашніх делікатесів. Риба виходить настільки ніжною та ароматною, що її часто починають куштувати ще гарячою, хоча в охолодженому вигляді вона смакує найкраще.

Що знадобиться для приготування скумбрії

Для однієї великої скумбрії вам знадобляться прості інгредієнти, які зазвичай є на кожній кухні:

Скумбрія — 1 шт.

Цибуля — 2–3 шт.

Вода — 250 мл

Оцет (6%) — 100 мл

Олія — 50 мл

Сіль — 1 ст. л.

Цукор — 2 ст. л.

Коріандр — 1 ч. л.

Паприка копчена — 1 ч. л.

Суміш перців — 0,5 ч. л.

Орегано — 0,25 ч. л. (або дрібка)

Як приготувати скумбрію

Приготування вимагає мінімуму зусиль, якщо риба вже розморожена та очищена.

Наріжте цибулю тонкими півкільцями і викладіть товстим шаром на дно сотейника або невеликої каструлі. Скумбрію розберіть на порційні шматочки (стейки) і викладіть зверху на цибулеву «подушку». Кістки видаляти не потрібно — вони додадуть навару маринаду.

В окремій ємності змішайте воду з оцтом, додайте сіль, цукор та всі підготовлені спеції. Ретельно перемішайте, щоб сухі інгредієнти розчинилися, і залийте цією сумішшю рибу.

Додайте в каструлю олію та поставте на вогонь. Після закипання варіть скумбрію разом із цибулею рівно 7 хвилин. Цього часу цілком достатньо, щоб риба стала м’якою, а маринад просочив її пряними ароматами.

Найкраще дати страві охолонути хоча б до кімнатної температури. Саме в холодному маринаді смак скумбрії розкривається максимально повно — стає насиченим і пікантним.