Україна може залишитися без Patriot: як війна на Близькому Сході виснажує запаси ракет

Patriot / © Міноборони України

Загострення війни між Іраном та Ізраїлем безпосередньо загрожує обороноздатності України. Через високу інтенсивність обстрілів на Близькому Сході світові запаси протиракет вичерпуються, що може залишити українське небо без захисту від російської балістики.

Таку думку висловив авіаційний експерт та аналітик Костянтин Криволап для КИЇВ24.

Глобальний дефіцит та конкуренція за ракети

Авіаційний експерт та аналітик Костянтин Криволап попереджає: якщо Іран продовжуватиме атаки нинішніми темпами ще два тижні, арсенали ракет до систем Patriot у регіоні будуть спустошені. Це створить величезну проблему для України, оскільки попит на дефіцитні снаряди PAC-3 MSE зросте в усьому світі.

За словами експерта, Україна опинилася в ситуації, де їй доведеться домовлятися з країнами Близького Сходу про розподіл майбутніх поставок. Попри підписані контракти на збільшення арсеналів, виробничих потужностей наразі недостатньо для задоволення всіх запитів одночасно.

Проблема європейського виробництва

Експерт зауважив, що надії на нові європейські системи, зокрема SAMP/T New Generation, поки що не виправдовують очікувань у короткостроковій перспективі. Костянтин Криволап зазначає, що ці комплекси ще мають пройти випробування, а темпи їхнього випуску будуть занадто низькими.

«Це буде в найкращому випадку 10 ракет на місяць. І оце все. Я дуже занепокоєний тим, що ми зараз можемо залишитись без зброї протибалістичної», — наголошує аналітик.

Він підкреслює, що саме Patriot версії PAC-3 MSE є єдиним надійним засобом проти російських «Іскандерів», «Кинджалів», «Цирконів» та ракет Х-22.

Єдиний вихід — удари по території РФ

З огляду на брак протиракет, експерт вважає єдиним логічним виходом зміну стратегії: замість перехоплення ракет у повітрі над Україною, їх необхідно знищувати ще на пускових позиціях. Це вимагає концентрації зусиль на ударах власною українською балістикою по об’єктах на території Росії.

Як пояснює Криволап, коли ворожі ракети вже летять до українських міст, боротися з ними за умов дефіциту боєприпасів до ППО стане майже неможливо. Тому превентивне нищення пускових установок є питанням виживання національної системи оборони.

Війна в Україні — останні новини

Президент заявив, що Україна може надати допомогу партнерам для захисту життя і стабілізації ситуації, не послаблюючи обороноздатність країни. Фахівці та військові працюватимуть на місцях.

Війна США на Близькому Сході — на руку Путіну і може вплинути на Україну.

Окрім цього, російські окупаційні війська готуються до активізації бойових дій на початку весни.

Також російські штурмові дії на Костянтинівському напрямку значно зменшилися, тому що противник втратив доступ до супутникового зв’язку Starlink.