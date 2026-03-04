Курдські повстанці розпочали військовий наступ проти режиму Ірану

На цьому фото, зробленому в п’ятницю, 18 грудня 2009 року, член Партії вільного життя, або PJAK, тренується зі стрільби з зброї у своєму таборі в горах Канділ на півночі Іраку / © AP

Збройні угруповання курдів, що базуються в Іраку, перейшли у наступ проти сил іранського режиму. Про початок бойових операцій офіційно заявили в Коаліції політичних сил Іранського Курдистану (CPFIK).

Про це повідомляє i24NEWS.

За словами посадовця Коаліції, військова операція розпочалася у понеділок, 2 березня 2026 року. Бійці, які пов’язані з Партією вільного життя Курдистану (PJAK), перетнули кордон та почали займати стратегічні бойові позиції безпосередньо на іранській території.

Війна на Близькому Сході — останні новини

Нагадаємо, Дональд Трамп прогнозує ще 4–5 тижнів активних боїв в Ірані. Міністр війни Гегсет відкидає порівняння з Іраком, а світ готується до стрибка цін на нафту через закриття Ормузької протоки.

Раніше повідомлялося, що Асамблея експертів Ірану обрала сина Алі Хаменеї наступним лідером.

Також Володимир Зеленський заявив, що Україна може надати допомогу партнерам для захисту життя і стабілізації ситуації, не послаблюючи обороноздатність країни. Фахівці та військові працюватимуть на місцях.

Експерти зазначають, що війна США на Близькому Сході — на руку Путіну і може вплинути на Україну.