Скільки українців святкуватимуть 8 березня: дані соцопитування

Кінець епохи тюльпанів? Чому українці масово відмовляються від 8 березня

Більшість українців не збиратимуться святкувати 8 березня у 2026 році, популярність свята знизилася.

Про це свідчать дані всеукраїнського опитування Rating Group.

Як свідчать дані опитування, цього року святкувати 8 березня висловили намір 45% респондентів. Натомість понад половина опитаних (52%) кажуть, що не будуть відзначати.

Для порівняння: п’ять років тому, у лютому 2021 року 8 березня відзначала більшість українців — 68%.

Скільки українців святкували 8 березня за останні роки:

у 2021 році — 68% опитаних;

у 2020 році — 77%;

у 2017 році — 81%;

у 2012 році — 86%.

За спостереженням соціологів, популярність 8 березня знизилася наскрізно серед різних соціально-демографічних категорій населення.

При цьому відносно частіше про святкування говорять українці зі сходу (61%) і півдня (51%), а також чоловіки середньої вікової категорії 36-50 років (58%). Водночас жінки цієї ж вікової категорії зазначають про святкування рідше (42%).

