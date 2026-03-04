- Дата публікації
Скільки українців святкуватимуть 8 березня: дані соцопитування
Більше половини українців не святкуватимуть 8 березня у 2026 році, свідчать дані опитування.
Більшість українців не збиратимуться святкувати 8 березня у 2026 році, популярність свята знизилася.
Про це свідчать дані всеукраїнського опитування Rating Group.
Як свідчать дані опитування, цього року святкувати 8 березня висловили намір 45% респондентів. Натомість понад половина опитаних (52%) кажуть, що не будуть відзначати.
Для порівняння: п’ять років тому, у лютому 2021 року 8 березня відзначала більшість українців — 68%.
Скільки українців святкували 8 березня за останні роки:
у 2021 році — 68% опитаних;
у 2020 році — 77%;
у 2017 році — 81%;
у 2012 році — 86%.
За спостереженням соціологів, популярність 8 березня знизилася наскрізно серед різних соціально-демографічних категорій населення.
При цьому відносно частіше про святкування говорять українці зі сходу (61%) і півдня (51%), а також чоловіки середньої вікової категорії 36-50 років (58%). Водночас жінки цієї ж вікової категорії зазначають про святкування рідше (42%).
