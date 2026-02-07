ТСН у соціальних мережах

Чи буде вихідний 8 березня 2026 року в Україні: державне свято чи робочий день

В українській культурі жінка здавна була символом дому, сили й турботи — тією, хто тримає родину, надихає і підтримує у найскладніші моменти.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Чи буде 8 березня 2026 року святковим днем в Україні

Чи буде 8 березня 2026 року святковим днем в Україні / © Фото з відкритих джерел

Окрім Дня матері, в календарі є ще одна дата, коли суспільство традиційно висловлює жінкам вдячність, повагу й увагу, — 8 березня. Цього дня прийнято вітати мам, дружин, сестер, подруг і колег.

Чи святкуватимуть 8 березня в Україні 2026 року та який статус має це свято — розповідаємо далі.

Чи скасували 8 березня в Україні

Станом на сьогодні 8 березня офіційно залишається державним святом — Міжнародним жіночим днем. Його статус закріплений у чинному законодавстві: стаття 73 Кодексу законів про працю України включає цю дату до переліку святкових і неробочих днів.

Чи святкує Україна 8 березня та чи є вихідний

Водночас під час воєнного стану діють особливі правила. Закон України № 2136-IX від 15 березня 2022 року, який регулює трудові відносини в умовах війни, передбачає тимчасове призупинення норм щодо святкових і неробочих днів.

Це означає, що навіть попри офіційний статус свята, додаткового вихідного або перенесення дня відпочинку немає. Так, 2025 року 8 березня припадало на суботу й не переносилося на понеділок — день залишився звичайним вихідним за календарем, без жодних компенсацій, пов’язаних саме зі святом.

8 березня в Україні: дискусії та законодавчі ініціативи

В Україні неодноразово порушували питання перегляду формату святкування 8 березня та відмови від радянських смислів, із якими цей день асоціюється для частини суспільства. Однією з найрезонансніших пропозицій стала ідея запровадити замість нього День української жінки — 25 лютого, у день народження Лесі Українки.

Цю ініціативу було оформлено як законопроєкт № 9009, який передбачав скасування 8 березня як державного свята та встановлення нової дати. Однак документ не набув чинності й не вплинув на чинний правовий статус Міжнародного жіночого дня.

Чи святкують 8 березня в Україні зараз

Отже, нині 8 березня залишається державним святом в Україні, проте під час воєнного стану воно не супроводжується додатковим вихідним. Жодних законів, які б офіційно скасовували це свято або переносили його на іншу дату, ухвалено не було. Усі пропозиції щодо зміни назви чи дати наразі залишаються на рівні ініціатив.

Для багатьох українців 8 березня й надалі є приводом сказати жінкам слова вдячності — за силу, турботу, витримку й підтримку, які особливо відчутні у непрості часи.

