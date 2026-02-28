У Дніпрі "Шахед" упав за 10 метрів від будинку мера Філатова

Фото: наслідки падіння дрона біля будинка Філатова

Реклама

У Дніпрі під час російської атаки «Шахедами» збитий дрон упав за десять метрів від будинку мера міста Бориса Філатова.

Про це він повідомив у Telegram.

«Збитий „Шахед“ впав за 10 метрів від мого приватного будинку. Не за 100, не за 500, не десь там на обрії. За 10. Ситуацію тут врятувала звичайна товста підпірна стінка», — розповів Філатов.

Реклама

Він зазначив, що під час війни у прифронтовому Дніпрі дрон може впасти будь-де, тому про цілеспрямований замах на нього, ймовірно, не йдеться.

«Я ж скажу лишень одну фразу. Черга, схоже, дійшла й до мене», — додав мер.

Атака на Дніпро 28 лютого

Уночі проти 28 лютого російські війська атакували Дніпро ударними безпілотниками.

Про наслідки атаки повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За словами очільника ОВА, під час нічної атаки в Дніпрі зафіксовані пошкодження транспортної інфраструктури та багатоповерхових житлових будинків.

Реклама

Унаслідок удару поранення дістав чоловік. Йому надали необхідну медичну допомогу, стан постраждалого уточнюється.

На місцях влучань працювали екстрені служби, фахівці обстежували пошкоджені об’єкти та ліквідовували наслідки атаки.