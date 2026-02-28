Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн виступила із заявою щодо подій в Ірані 28 лютого.

У своєму дописі вона закликала всі сторони до стриманості.

«Події в Ірані викликають серйозне занепокоєння. Ми підтримуємо тісний контакт з нашими партнерами в регіоні. Ми підтверджуємо нашу непохитну відданість забезпеченню регіональної безпеки та стабільності.

Забезпечення ядерної безпеки та запобігання будь-яким діям, які можуть призвести до подальшої ескалації напруженості або підірвати глобальний режим нерозповсюдження, має вирішальне значення. У тісній координації з державами-членами ЄС ми вживемо всіх необхідних заходів, щоб громадяни ЄС у регіоні могли розраховувати на нашу повну підтримку. Ми закликаємо всі сторони проявляти максимальну стриманість, захищати цивільне населення та повністю поважати міжнародне право», — зазначила вона.

Раніше заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв засудив атаки по Ірану.

«Миротворець вкотре показав обличчя. Усі переговори з Іраном — операція прикриття. Ніхто у цьому й не сумнівався. Ніхто ні про що особливо не хотів домовлятися.Питання в тому, хто має більше терпіння, щоб дочекатися безславного кінця свого ворога. США якихось 249 років. Перська імперія була заснована понад 2500 років тому. Подивимося років через 100 років», — написав він.

Росія вимагає негайно повернути ситуацію навколо Ірану у русло політико-дипломатичного врегулювання.

Нагадаємо, 28 лютого ізраїльські війська завдали низку ударів по Ірану. Зокрема у Тегерані прогриміли вибухи. Також під атакою опинилися об’єкти терористичного угрупування «Хезболла» у Лівані.

За даними телеканалу CNN, атака була ретельно скоординована зі Сполученими Штатами.

Влада Ірану офіційно оголосила про повне закриття свого повітряного простору для всіх цивільних літаків. Це рішення було ухвалено негайно після серії авіаударів по Тегерану та інших стратегічних об’єктах країни.

За даними сервісів моніторингу польотів, небо над країною зараз повністю порожнє.