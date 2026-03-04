F-15E Strike Eagle / © Associated Press

Три американські літаки F-15, які брали участь у військовій операції проти Ірану, випадково збив винищувач ВПС Кувейту. Пілот помилково ідентифікував союзників як ціль і випустив три ракети.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела, знайомі з попередніми підсумками розслідування.

За інформацією співрозмовників видання, екіпажі американських винищувачів успішно катапультувалися. Шестеро пілотів евакуйовані з місця падіння та перебувають у стабільному стані.

Джерело WSJ зазначило, що кувейтські військово-повітряні сили перебували у стані максимальної боєготовності після того, як декілька іранських безпілотників прорвали систему ППО Кувейту.

Один із дронів атакував тимчасовий оперативний центр у цивільному порту, внаслідок чого загинуло шестеро американських військовослужбовців.

Тож коли радари зафіксували наближення літаків, у повітря піднявся кувейтський винищувач F/A-18 і відкрив вогонь.

У Центральному командуванні Збройних сил США (CENTCOM) раніше підтвердили втрату трьох винищувачів F-15E Strike Eagle внаслідок «дружнього вогню». Однак обставини інциденту не уточнили, зауваживши лише, що він стався «під час активних бойових дій, які включали протидію атакам іранської авіації, балістичних ракет і безпілотників». Водночас американське військове командування подякувало силам оборони Кувейту за підтримку операції.

Міноборони Кувейту також визнало факт події, заявивши про координацію з американською стороною у розслідуванні інциденту.

Раніше з’явилося відео падіння винищувача F-15 Eagle Військово-повітряних сил США в Кувейті під час військової операції проти Ірану.