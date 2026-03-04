Удар Ірану в бік Туреччини: в Пентагоні прокоментували наслідки та ризики для НАТО

Міністр оборони США Піт Гегсет / © скриншот з відео

Інцидент із падінням уламків іранської балістичної ракети на території Туреччини не стане приводом для застосування п’ятої статті Вашингтонського договору про колективну оборону НАТО.

Про це заявив міністр оборони США Піт Гегсет під час брифінгу для преси в середу, 4 березня.

Реакція США на інцидент

Коментуючи збиття повітряної цілі, очільник Пентагону наголосив, що американська сторона уважно стежить за ситуацією, проте не бачить ризиків, які б вимагали залучення колективних сил Альянсу до прямого зіткнення.

«Ми знаємо про цей конкретний інцидент, хоча немає жодних підстав вважати, що він спровокує щось подібне до п’ятої статті», — зазначив Піт Гегсет під час спілкування з журналістами.

Збиття іранської балістики та позиція Анкари

Як повідомлялося раніше, в середу, 4 березня, сили оборони НАТО у Східному Середземномор’ї перехопили та знешкодили балістичну ракету, запущену з території Ірану. Небезпечна ціль пролетіла над Іраком і Сирією, прямуючи в бік Туреччини. Уламки боєприпасу впали в районі турецької провінції Хатай. На щастя, минулося без жертв і постраждалих.

Міністерство оборони Туреччини рішуче відреагувало на порушення спокою, заявивши про готовність без вагань застосовувати всі необхідні заходи для захисту свого повітряного простору й території, незалежно від джерела загрози. Після цього Анкара також анонсувала проведення термінових переговорів з НАТО та своїми союзниками.

Водночас міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан наголосив, що його країна має потужний військовий потенціал для захисту на випадок розширення конфлікту. Найгіршим сценарієм, за словами міністра, є ескалація, яка охопить не лише Іран, а й увесь регіон.