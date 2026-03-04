ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
189
Час на прочитання
1 хв

Дзідзьо запідозрили в новому романі після розлучення: співак заінтригував відповіддю

Артист підігрів чутки довкола його особистого життя.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Дзідзьо

Дзідзьо / © instagram.com/slavia_official

Український співак Дзідзьо, справжнє ім'я якого Михайло Хома, заінтригував відповіддю щодо його романтичних стосунків.

2021 року артист розлучився з дружиною. Відтоді про особисте життя виконавця взагалі нічого не відомо. Проте вже тривалий час не вщухають плітки, що Дзідзьо насправді не самотній та перебуває в стосунках. Тож, проєкт "Ближче до зірок" поцікавився, що насправді відбувається в особистому житті артиста.

Та співак лиш підігрів плітки про нову обраницю. Виконавець не став ані спростовувати їх, ані підтверджувати. Дзідзьо лиш зазначив, що підготується, а вже потім дасть відповідь, яка буде сюрпризом для шанувальників.

Дзідзьо / © instagram.com/dzidzio

Дзідзьо / © instagram.com/dzidzio

"Дивіться! Запитання дуже красиве, і воно вимагає гарної відповіді. Я приготуюся і дам вам гарну відповідь. Стежте за мною, і я дам вам відповідь. Сюрприз має буде", - поділився артист.

Зазначимо, протягом 20 років Дзідзьо перебував у стосунках зі співачкою SLAVIA, з яких вісім – у шлюбі. Пара офіційно розлучилась влітку 2021 року. Причиною розриву стали різні життєві пріоритети.

Нагадаємо, наразі акторам Тарасу Цимбалюку та Олені Світлицькій приписують роман. Нещодавно артистка відреагувала на ці плітки.

Дата публікації
Кількість переглядів
189
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie