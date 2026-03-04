Дзідзьо запідозрили в новому романі після розлучення: співак заінтригував відповіддю

Дзідзьо / © instagram.com/slavia_official

Реклама

Український співак Дзідзьо, справжнє ім'я якого Михайло Хома, заінтригував відповіддю щодо його романтичних стосунків.

2021 року артист розлучився з дружиною. Відтоді про особисте життя виконавця взагалі нічого не відомо. Проте вже тривалий час не вщухають плітки, що Дзідзьо насправді не самотній та перебуває в стосунках. Тож, проєкт "Ближче до зірок" поцікавився, що насправді відбувається в особистому житті артиста.

Та співак лиш підігрів плітки про нову обраницю. Виконавець не став ані спростовувати їх, ані підтверджувати. Дзідзьо лиш зазначив, що підготується, а вже потім дасть відповідь, яка буде сюрпризом для шанувальників.

Реклама

Дзідзьо / © instagram.com/dzidzio

"Дивіться! Запитання дуже красиве, і воно вимагає гарної відповіді. Я приготуюся і дам вам гарну відповідь. Стежте за мною, і я дам вам відповідь. Сюрприз має буде", - поділився артист.

Зазначимо, протягом 20 років Дзідзьо перебував у стосунках зі співачкою SLAVIA, з яких вісім – у шлюбі. Пара офіційно розлучилась влітку 2021 року. Причиною розриву стали різні життєві пріоритети.

Нагадаємо, наразі акторам Тарасу Цимбалюку та Олені Світлицькій приписують роман. Нещодавно артистка відреагувала на ці плітки.