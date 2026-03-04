Проблеми з водопостачанням

В Україні можуть запровадити графіки відключення води у разі ворожих ударів по об’єктах водопостачання.

Про це повідомив експерт Михайло Хорєв під час заходу «Вода як стратегічний ресурс України на шляху до ЄС», передає видання «Новини.LIVE».

За його словами, загроза пошкодження інфраструктурних об’єктів водоканалів та гідротехнічних споруд є реальною і не новою. Хорєв наголосив, що схожі атаки вже відбувалися раніше.

«Ризик виник не вчора, і не позавчора, тому що у нас є удари. Наприклад, по греблі Карачунівського водосховища у Кривому Розі. Там зруйнували шлюзи. І там була проблема… Відповідно, можуть бути удари по водоканалах», — попередив експерт.

При цьому Михайло Хорєв наголосив, що великі міста мають диверсифіковані системи водопостачання — з поверхневими та підземними джерелами. Це ускладнює повне знищення системи одним ударом.

Однак, за його словами, пошкодження окремих об’єктів може спричинити локальні перебої та запровадження графіків подачі води.

«Ми не говоримо про те, що всі завтра залишаться без води, але це може виглядати, як приблизно, з відключенням електрики. Тобто це можуть бути графіки, це може бути так, що, наприклад, ось тут немає, а тут є», — пояснив він.

Загроза для водопостачання в Україні

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський попередив, що Росія планує завдати ударів по водопостачанню в Україні. Мета окупантів — залишити українців без води.

Нардеп Сергій Нагорняк попередив, що росіяни, ймовірно, битимуть по системам водопостачання та водовідведення. Російські терористи можуть націлюватися на міста-мільйонники, зокрема Київ, Одесу та Харків.

авіаційний експерт Костянтин Криволап зауважив, що російським терористам значно складніше атакувати об’єкти водопостачання, ніж енергетичну інфраструктуру. Для серйозного ураження таких систем ворогу може не вистачити точності дронів та запасів балістичних ракет.