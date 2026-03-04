Трампа вмовили залишити українців на Алясці: чому президент США змінив рішення

Українським біженцям на Алясці подовжуть статуси захисту / © facebook.com/dmsu.gov.ua

На Алясці розпочалося термінове відновлення гуманітарних статусів для українських біженців, програму перебування яких раніше призупинив президент США Дональд Трамп. Місцева влада б’є на сполох через серйозний дефіцит робочих рук у штаті, тому офіційно попросила президента дозволити українцям залишитися.

Про це пише Anchorage Daily News.

Брак кадрів і лист до президента

У січні губернатор Аляски, республіканець Майк Данліві, надіслав прямого листа Дональду Трампу. Він наголосив, що штат стикається з постійною нестачею робочої сили саме напередодні масштабного розвитку інфраструктури, що тісно збігається з енергетичним планом президента США.

Для реалізації цих амбітних проєктів потрібні надійні та кваліфіковані працівники. За словами губернатора, українські біженці, які вже перебувають на Алясці, є ідеальним і цілком практичним рішенням цієї проблеми. Збереження такої робочої сили принесе величезну економічну користь місцевому бізнесу та штату загалом.

«Це підтримує своєчасне завершення великих інфраструктурних проєктів і зменшує залежність від дорогої робочої сили з-поза меж штату. В ширшому сенсі це підкріплює американську традицію винагороди за законну працю, самодостатність і внесок у національні інтереси», — йдеться у листі губернатора.

Перші успіхи та очікування біженців

Місцеві правозахисники зазначають, що від моменту призупинення програми гуманітарного пароля торік Аляску вже покинули понад 100 українців. Загалом у штаті проживає близько тисячі наших співвітчизників, які готові приєднатися до робочої сили регіону.

Звернення місцевої влади вже принесло позитивні зрушення. Ті українці, які подали заявки на подовження статусу гуманітарного пароля від початку року, почали отримувати його подовження аж до 2028-го. Проте правозахисні організації та волонтери сподіваються, що адміністрація Трампа ухвалить не просто індивідуальні рішення, а загальне звільнення, яке дозволить абсолютно всім українцям легально залишатися та працювати на Алясці для підтримки місцевої економіки.

Нагадаємо, українці у США заявляють про затримання та депортації навіть з дійсними документами за програмою Uniting for Ukraine. За оцінками експертів, у вразливому становищі можуть опинитися близько 200 тисяч людей.