Трампа уговорили оставить украинцев на Аляске: почему президент США изменил решение

Украинским беженцам на Аляске продлят статусы защиты / © facebook.com/dmsu.gov.ua

Реклама

На Аляске началось срочное восстановление гуманитарных статусов для украинских беженцев , программу пребывания которых ранее приостановил президент США Дональд Трамп. Местные власти бьют тревогу из-за серьезного дефицита рабочих рук в штате, поэтому официально попросили президента разрешить украинцам остаться.

Об этом пишет "Anchorage Daily News".

Нехватка кадров и письмо президенту

В январе губернатор Аляски, республиканец Майк Данливи, прислал прямое письмо Дональду Трампу. Он подчеркнул, что штат сталкивается с постоянной нехваткой рабочей силы как раз накануне масштабного развития инфраструктуры, тесно совпадающей с энергетическим планом президента США.

Реклама

Для реализации этих амбициозных проектов требуются надежные и квалифицированные работники. По словам губернатора, украинские беженцы, уже находящиеся на Аляске, являются идеальным и вполне практичным решением этой проблемы. Сохранение такой рабочей силы принесет огромную экономическую пользу местному бизнесу и штату.

«Это поддерживает своевременное завершение крупных инфраструктурных проектов и уменьшает зависимость от дорогостоящей рабочей силы за пределами штата. В более широком смысле это подкрепляет американскую традицию вознаграждения за законный труд, самодостаточность и вклад в национальные интересы», — говорится в письме губернатора.

Первые успехи и ожидания беженцев

Местные правозащитники отмечают, что с момента приостановки программы гуманитарного пароля в прошлом году Аляску уже покинули более 100 украинцев. В штате проживает около тысячи наших соотечественников, которые готовы присоединиться к рабочей силе региона.

Обращение местных властей уже принесло положительные сдвиги. Украинцы, которые подали заявки на продление статуса гуманитарного пароля с начала года, начали получать его продление вплоть до 2028 года. Однако правозащитные организации и волонтеры надеются, что администрация Трампа примет не просто индивидуальные решения, а всеобщее увольнение, которое позволит абсолютно всем украинцам легально оставаться и работать на Аляске для поддержки местной экономики.

Реклама

Напомним, украинцы в США заявляют о задержаниях и депортациях даже с действительными документами по программе Uniting for Ukraine. По оценкам экспертов, в уязвимом положении могут оказаться около 200 тысяч человек.