Переговоры с РФ и США о мире сорвались: детали от Зеленского

Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что из-за ситуации вокруг Ирана «нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи» между Украиной, США и РФ.

Об этом глава государства сказал в своем видеообращении за 4 марта.

«Говорил сегодня также с Рустемом Умеровым — по его коммуникации с американской стороной. Мы продолжаем фактически в ежедневном режиме общаться с Америкой. Сейчас из-за ситуации вокруг Ирана еще нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи», — заявил Зеленский.

Он заверил, что как только ситуация безопасности и общий политический контекст позволят продолжить эту трехстороннюю дипломатическую работу, это будет сделано. Зеленский подчеркнул, что Украина к этому готова.

Новый обмен пленными

«Я благодарен разведке, Офису, всем привлеченным службам за шаги для того, чтобы были возможны дальнейшие обмены пленных. Мы работаем, чтобы вернуть всех наших людей домой из русского плена. Надеемся на хорошие новости», — добавил президент.

Ранее в СМИ сообщили, что следующий раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией отложили.

2 марта Владимир Зеленский сообщал, что следующий раунд трехсторонних переговоров должен был состояться в период с 5 по 9 марта в Абу-Даби. Однако из-за ударов Ирана по ОАЭ стороны искали новую площадку для переговоров. Из-за рисков безопасности в Абу-Даби как альтернативные площадки рассматривались Турция и Швейцария.