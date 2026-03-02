Будет ли встреча с Россией в Абу-Даби: Зеленский сделал заявление о переговорах

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Дополнено новыми материалами

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за рисков безопасности в Абу-Даби рассматривает Турцию и Швейцарию как альтернативные площадки для мирных переговоров с Россией.

Об этом глава государства сообщил, отвечая на вопросы СМИ.

Несмотря на военные угрозы на Ближнем Востоке, подготовка к переговорам о прекращении войны продолжается. Зеленский назвал страны, которые могут принять новый раунд переговоров.

Реклама

"Никто ничего пока не отменяет. Если будут сложности с Абу-Даби из-за ракет и дронов, то я думаю, что у нас есть Турция, Швейцария — площадки, которые уже работали и давали возможность нам всем встречаться. Мы будем точно поддерживать любую из этих трех площадок по встрече. Ждем ответа от партнеров», — заявил президент Украины.

Трехсторонние переговоры о мире в Украине — последние новости

Напомним, ранее Зеленский сообщил, что в начале марта в Абу-Даби, вероятно, состоятся трехсторонние мирные переговоры с участием Украины, США и России для финализации гарантий безопасности и подготовки встречи лидеров. По итогам консультаций с представителями США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, а также украинскими чиновниками, президент отметил, что этот формат может стать решающим. В то же время он отметил отсутствие готовности РФ к миру и призвал мир усилить энергетические и банковские санкции, чтобы заставить Москву остановить войну.

Взрывы в Абу-Даби

Заметим, 28 февраля на фоне иранских атак в Дубае и Абу-Даби прогремели взрывы, в частности в районе Марина и вблизи американской базы. По данным медиа, ОАЭ перехватили несколько баллистических ракет, однако из-за падения обломков в жилом квартале столицы погиб гражданин одной из азиатских стран. Власти Эмиратов назвали инцидент опасной эскалацией и оставили за собой право на ответ.