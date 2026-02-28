В Дубае и Абу-Даби произошли мощные взрывы: что известно об атаке и жертве

Дубай. / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

На фоне иранских ударов в Дубае (ОАЭ) произошли взрывы. Очень шумно было вблизи района Марина.

Об этом сообщает CNN.

«Команда CNN слышали многочисленные взрывы в Дубае», — говорится в сообщении.

Взрывы в Абу-Даби

Кроме того, взрывы произошли в столице Объединенных Арабских Эмиратов — Абу-Даби. CNN и Reuters сообщают, что американская база в городе стала целью ракетного удара Ирану.

Министерство обороны заявило, что после перехвата баллистики погиб один человек. Жертвой стал гражданин Азии. Обломки ракеты упали на жилой район Абу-Даби.

В заявлении ОАЭ заявили, что перехватили «ряд» баллистических ракет, запущенных Ираном, назвав атаку «опасной эскалацией и трусливым поступком». Власти также заявили, что оставляют за собой право ответить на ракетный удар Ирана.

Напомним, через несколько часов после израильско-американской атаки Иран в ответ запустил ракеты по Израилю. Израильские военные утверждали, что их ПВО работает над перехватом ракет. Предварительно обломки ракет упали в нескольких районах.

Также иранские военные одновременно нанесли удары по нескольким военным объектам США на Ближнем Востоке. В частности, по американской базе в Бахрейне, Кувейте и ОАЭ.