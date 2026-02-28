- Дата публикации
В Дубае и Абу-Даби произошли мощные взрывы: что известно об атаке и жертве
В столице ОАЭ погиб один человек.
На фоне иранских ударов в Дубае (ОАЭ) произошли взрывы. Очень шумно было вблизи района Марина.
Об этом сообщает CNN.
«Команда CNN слышали многочисленные взрывы в Дубае», — говорится в сообщении.
Взрывы в Абу-Даби
Кроме того, взрывы произошли в столице Объединенных Арабских Эмиратов — Абу-Даби. CNN и Reuters сообщают, что американская база в городе стала целью ракетного удара Ирану.
Министерство обороны заявило, что после перехвата баллистики погиб один человек. Жертвой стал гражданин Азии. Обломки ракеты упали на жилой район Абу-Даби.
В заявлении ОАЭ заявили, что перехватили «ряд» баллистических ракет, запущенных Ираном, назвав атаку «опасной эскалацией и трусливым поступком». Власти также заявили, что оставляют за собой право ответить на ракетный удар Ирана.
Напомним, через несколько часов после израильско-американской атаки Иран в ответ запустил ракеты по Израилю. Израильские военные утверждали, что их ПВО работает над перехватом ракет. Предварительно обломки ракет упали в нескольких районах.
Также иранские военные одновременно нанесли удары по нескольким военным объектам США на Ближнем Востоке. В частности, по американской базе в Бахрейне, Кувейте и ОАЭ.