Переговори з РФ та США про мир зірвалися: деталі від Зеленського

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що через ситуацію навколо Ірану «немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі» між Україною, США та РФ.

Про це глава держави сказав у своєму відеозверненні за 4 березня.

«Говорив сьогодні також із Рустемом Умєровим — по його комунікації з американською стороною. Ми продовжуємо фактично в щоденному режимі спілкуватися з Америкою. Зараз через ситуацію навколо Ірану ще немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі», — заявив Зеленський.

Він запевнив, що як тільки безпекова ситуація і загальний політичний контекст дозволять продовжити цю тристоронню дипломатичну роботу, це буде зроблено. Зеленський наголосив, що Україна до цього готова.

Новий обмін полоненими

«Я вдячний розвідці, Офісу, усім залученим службам за кроки для того, щоб були можливі подальші обміни полонених. Ми працюємо, щоб повернути всіх наших людей додому з російського полону. Сподіваємось на хороші новини», — додав президент.

Раніше у ЗМІ повідомили, що наступний раунд тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією наразі відклали.

2 березня Володимир Зеленський повідомляв, що наступний раунд тристоронніх перемовин мав відбутися в період від 5 до 9 березня в Абу-Дабі. Проте через удари Ірану по ОАЕ сторони шукали новий майданчик для переговорів. Через безпекові ризики в Абу-Дабі як альтернативні майданчики розглядалися Туреччина та Швейцарія.