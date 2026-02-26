"Купите детям наушники от взрывов": в Британии украинским беженцам массово отказывают в приюте

Украинские беженцы

Британские чиновники предлагают украинским семьям, которым отказали в приюте, возвращаться в Украину и выбирать для жизни якобы «безопасные районы».

Несмотря на то, что полномасштабная война продолжается уже пятый год и ни один регион не застрахован от обстрелов, беженцам рекомендуют адаптироваться к условиям постоянной угрозы. В частности, в некоторых случаях родителям рекомендовали покупать детям наушники с функцией шумопоглощения, чтобы звуки взрывов не вызывали у малышей панических атак.

Такие факты приводит издание Sky News, ссылаясь на свидетельства нескольких украинских семей, столкнувшихся с формальным подходом британской системы. Представители местных властей аргументируют отказы в защите тем, что определенные части Украины сейчас считаются пригодными для проживания, игнорируя реальные риски безопасности. Свидетельства семей подчеркивают контраст между бюрократическими инструкциями и действительностью, в которой оказались украинцы за рубежом.

После полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года около 310 тысяч украинцев прибыли в Британию по специальным визовым программам. В частности, схема «Жилье для Украины» позволила британцам спонсировать граждан Украины и членов их семей. Программа дважды продолжалась, и сейчас она позволяет оставаться в стране до сентября 2028 года.

Впрочем, механизм постоянного урегулирования статуса для большинства украинцев нет. Часть семей подает заявления в убежище, однако, по данным журналистов, количество отказов возросло. Если до апреля 2025 года большинство заявлений одобрялось, то в 2024–2025 годах показатели резко снизились.

Истории из жизни украинских беженцев

В письмах с отказами британское Министерство внутренних дел советует заявителям переехать в западные регионы Украины или Киев. При этом семьи отмечают: даже эти территории регулярно подвергаются ракетным и дроновым атакам.

Семьи также обращают внимание на позицию УВКБ ООН, которая в ноябре заявила, что ни одна часть Украины нельзя считать полностью безопасной после смертельной атаки на Тернополь.

Одна из матерей рассказала, что покинула Украину во второй день войны вместе с пятью детьми. Ее дочь-подросток после пережитого имела панические атаки. В отказе британского ведомства отмечалось, что после переселения «в зону без конфликта» эти проблемы «не достигают необходимого порога», а также предлагалось «рассмотреть возможность использования наушников с шумопоглощением и звукоизолированных комнат».

После этого ответа, говорит женщина, у дочери снова начались приступы тревоги.

Другой семье, сбежавшей из Мариуполя после уничтожения их дома, также отказали. Отца, по словам семьи, пытали российские военные, подозревая в связях с украинской армией. Несмотря на это, в решении отмечалось, что в случае переезда на запад Украины или Киева они не будут находиться в «реальной опасности».

Их маленький сын имеет аутизм. Мать говорит, что из-за пережитого стресса ребенок «перестал говорить», но в Британии достиг прогресса. В то же время Министерство внутренних дел не признало этот случай «исключительными участливыми семейными обстоятельствами».

К чему призывают британские чиновники

Депутат от Либеральных демократов Джон Милн обвинил правительство в том, что тот «вытаскивает ковер из-под ног украинских семей», уже построивших жизнь в Британии. Он призвал министра внутренних дел Шабана Махмуда создать четкий путь к урегулированию статуса для тех, кто не может безопасно вернуться.

В Министерстве внутренних дел настаивают, что украинские программы остаются открытыми, а поддержка продолжается. В сентябре 2025 г. правительство объявило о продлении схемы разрешений еще на 24 месяца после начального 18-месячного периода.

Напомним, украинские беженцы могут лишиться права на жительство в ЕС. Поскольку попытка создать единый механизм регулирования статуса беженцев для всех стран провалилась, теперь государствам-членам придется переходить на национальные разрешения и изменять законодательство.