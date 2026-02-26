Отношения супругов испортил один тест: что стало причиной

Ребенок / © Associated Press

Реклама

История 30-летнего мужчины, который с помощью генетической экспертизы выяснил, что не является биологическим отцом своего двухлетнего сына, получила широкий резонанс в информационном пространстве.

Об этом сообщает издание Mirror.

Мужчина признался, что сомнения в родстве появились давно, однако официальный результат ДНК-теста все равно стал для него тяжелым психологическим ударом.

Реклама

По словам мужчины, беременность партнерши наступила на раннем этапе их отношений. Со временем отсутствие очевидного внешнего сходства ребенка с отцом стало вызывать вопросы. В частности, сомнения усиливались тем, что в семьях обоих партнеров доминируют светлые волосы и голубые глаза, что генетически не совпадало с внешностью мальчика.

Эти несоответствия подтолкнули мужчину к решительному шагу — в другой тайно сделал медицинский тест на отцовство, подтвердивший отсутствие биологического родства.

Несмотря на эмоциональное потрясение, он официально заявил, что не планирует менять свое отношение к двухлетнему мальчику.

Муж подчеркнул, что был рядом с сыном с момента рождения и продолжает считать себя его единственным настоящим отцом. По его словам, финансовый аспект проблемы не играет никакой роли, поскольку его дохода вполне хватает для комфортного обеспечения семьи.

Реклама

Перед ним предстала сложная моральная дилемма: стоит ли инициировать разговор с партнершей, ведь он до сих пор не уверен, была ли эта ситуация следствием сознательного обмана с ее стороны.

Какова была реакция общества

Публичное обсуждение этой истории разделило пользователей социальных сетей на два лагеря. Часть комментаторов настаивала на необходимости раскрыть правду, аргументируя это важностью знания реальной генетики для будущих медицинских обследований. Другие же предостерегали, что умолчание проблемы только усугубит отношения.

Большинство аудитории резко осудило действия матери ребенка.

«Нет, пусть девушка продолжает испытывать чувство вины. Она совершила довольно отвратительный поступок, принуждая тебя к рождению ребенка от другого мужчины без твоего согласия. Неважно, что ты уже готов стать отцом, но то, что она делает аморально», — отметил один из комментаторов.

Реклама

Сам герой истории подытожил, что намерен серьезно переосмыслить отношения с партнершей. В то же время он принял принципиальное решение: рассказать сыну правду, когда тот достигнет сознательного возраста, чтобы избежать психологических травм и потенциальных проблем в будущем.

Напомним, ранее в соцсетях получила огласку история женщины, которая рассталась с мужчиной через 48 часов после свадьбы из -за его выходки во время празднования.

Об этом она поведала на платформе Reddit. По словам женщины, еще до женитьбы она предупреждала жениха, что не воспринимает публичные свадебные розыгрыши и просила не устраивать подобных шуток.

Инцидент произошел при разрезании свадебного торта. В момент, когда фотограф готовился сделать кадр, мужчина внезапно схватил невесту за затылок и вжал ее лицом в торт. В результате был испорчен макияж и свадебное платье, а гости, по словам женщины, восприняли это как шутку.

Реклама

После этого она покинула зал в слезах. Брат жениха пытался уладить ситуацию и убедил его попросить прощения. В то же время, по словам женщины, инцидент стал для нее сигналом о неуважении и игнорировании ее границ.

Несмотря на то, что родственники призвали не разрушать брак из-за «безобидного розыгрыша», уже через двое суток после церемонии она подала на развод.