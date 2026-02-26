Россия вторглась в воздушное пространство НАТО: в небо подняли истребители - детали

F-16 в Румынии / © Associated Press

Российский беспилотник во время очередной атаки на Украину ненадолго нарушил воздушное пространство Румынии. В ответ страна подняла в небо истребители F-16.

Об этом сообщает румынское издание Digi24.

Инцидент произошел вечером в среду. Около 18:15 жители северной части румынского уезда Тулча получили уведомление системы Ro-Alert про воздушную угрозу. Причиной стало обнаружение цели, которая двигалась в направлении государственной границы на фоне очередного российского обстрела Украины.

В Министерстве национальной обороны Румынии сообщили, что радары зафиксировали беспилотник, который на короткое время вошел в национальное воздушное пространство. Еще в 17:50 с авиабазы Фетешть были подняты два истребителя F-16 для мониторинга ситуации.

По данным ведомства, дрон зашел в воздушное пространство в районе населенного пункта Сфинту-Георге, после чего покинул его севернее Сулины и продолжил движение над территориальными водами. В Минобороны Румынии отметили, что угрозы населению не было.

Румынская сторона решительно осудила атаки России по гражданской инфраструктуре Украины, назвав их грубым нарушением международного права и угрозой региональной безопасности.

В то же время на фоне массированной атаки РФ истребители также поднимала Польша. Оперативное командование Вооруженных сил страны сообщило о приведении авиации и систем противовоздушной обороны в состояние максимальной готовности. В Варшаве подчеркнули, что такие меры являются стандартной процедурой во время масштабных обстрелов Украины, которые могут создавать риски для воздушного пространства соседних государств.

Массированный обстрел Украины – последние новости

Армия РФ ночью против 26 февраля нанесла массированный удар по Украине. оккупанты запустили разные типы ракет и ударные беспилотники. Всего 459 средств воздушного нападения.

Во время ночной атаки Россия применила, в частности, ракеты Х-22. По словам экспертов, эти воздушные цели являются старыми противокорабельными ракетами, представляющими серьезную угрозу из-за большой разрушительной силы. В то же время, часть ракет исчезла с радаров еще над территорией страны-агрессорки.

Кроме того, 26 февраля российские войска повторно нанесли удар по Запорожью. По словам местных властей, целью стало образовательное учреждение. Во время воздушной тревоги 41 ребенок находился в укрытии, пострадавших нет.