Врачи посоветовали всем, кому за 60, забыть об этих продуктах и привычках: что нельзя есть
Почему определенная еда и ежедневные действия могут негативно влиять на самочувствие в зрелом возрасте.
После 60 лет организм человека работает по-другому, чем в младшем возрасте. Обмен веществ замедляется, пищеварение становится более чувствительным, а сердечно-сосудистая система нуждается в поддержке. Именно поэтому врачи подчеркивают: важнейшей частью заботы о здоровье становится не только то, что мы едим, но и ежедневные привычки, которые часто кажутся невинными, но на самом деле забирают силы. Рассказываем, что стоит вычеркнуть из рациона и повседневной жизни, чтобы в 60 лет хорошо себя чувствовать.
Что не нужно есть после 60, чтобы иметь хорошее самочувствие
Чрезмерное количество сладостей. Сахар после 60 лет действует особенно агрессивно: он резко повышает уровень глюкозы, вызывает усталость, истощает сосуды и провоцирует скачки давления. Врачи напоминают, что десерты лучше сводить к минимуму: небольшой кусочек темного шоколада или печеное яблоко — оптимальный выбор. Особенно опасны сладкие напитки, они нагружают поджелудочную без питательной пользы.
Жирное мясо и жареные блюда. После 60 организм медленнее переваривает тяжелую жирную пищу. Жареное мясо, ребра, копчености и колбасы провоцируют изжогу, усталость, тяжесть в желудке и влияют на уровень холестерина. Вместо этого врачи советуют употреблять больше тушеного, запеченного и вареного, тогда организм будет извлекать пользу без перегрузки.
Избыток соли. Соль удерживает воду в тканях, повышает АД и влияет на эластичность сосудов. Людям постарше особенно важно контролировать ее количество. Соусы, консервы, снеки — именно там находится самая большая часть невидимой соли.
Привычка пить немного воды. Многие люди постарше пьют меньше, потому что не испытывают жажды, как раньше. Но организм все равно нуждается в воде. Недостаток жидкости влияет на память, давление, состояние кожи, работу суставов и общее самочувствие. Чистая вода маленькими порциями в течение дня — базовая привычка, которую советуют врачи всем без исключения.
Переедание вечером. Сытный и тяжелый ужин после 19 часов часто становится причиной тяжести в желудке, плохого сна, вздутия и давления утром. В возрасте 60+ организм медленнее перерабатывает пищу, а к вечеру еще и снижает активность ферментов. Лучший вариант — легкий прием пищи: запеченные овощи, рыба, крупы.