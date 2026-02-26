ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
886
Время на прочтение
2 мин

Врачи посоветовали всем, кому за 60, забыть об этих продуктах и привычках: что нельзя есть

Почему определенная еда и ежедневные действия могут негативно влиять на самочувствие в зрелом возрасте.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Что нужно есть после 60

Что нужно есть после 60 / © www.freepik.com/free-photo

После 60 лет организм человека работает по-другому, чем в младшем возрасте. Обмен веществ замедляется, пищеварение становится более чувствительным, а сердечно-сосудистая система нуждается в поддержке. Именно поэтому врачи подчеркивают: важнейшей частью заботы о здоровье становится не только то, что мы едим, но и ежедневные привычки, которые часто кажутся невинными, но на самом деле забирают силы. Рассказываем, что стоит вычеркнуть из рациона и повседневной жизни, чтобы в 60 лет хорошо себя чувствовать.

Что не нужно есть после 60, чтобы иметь хорошее самочувствие

  1. Чрезмерное количество сладостей. Сахар после 60 лет действует особенно агрессивно: он резко повышает уровень глюкозы, вызывает усталость, истощает сосуды и провоцирует скачки давления. Врачи напоминают, что десерты лучше сводить к минимуму: небольшой кусочек темного шоколада или печеное яблоко — оптимальный выбор. Особенно опасны сладкие напитки, они нагружают поджелудочную без питательной пользы.

  2. Жирное мясо и жареные блюда. После 60 организм медленнее переваривает тяжелую жирную пищу. Жареное мясо, ребра, копчености и колбасы провоцируют изжогу, усталость, тяжесть в желудке и влияют на уровень холестерина. Вместо этого врачи советуют употреблять больше тушеного, запеченного и вареного, тогда организм будет извлекать пользу без перегрузки.

  3. Избыток соли. Соль удерживает воду в тканях, повышает АД и влияет на эластичность сосудов. Людям постарше особенно важно контролировать ее количество. Соусы, консервы, снеки — именно там находится самая большая часть невидимой соли.

  4. Привычка пить немного воды. Многие люди постарше пьют меньше, потому что не испытывают жажды, как раньше. Но организм все равно нуждается в воде. Недостаток жидкости влияет на память, давление, состояние кожи, работу суставов и общее самочувствие. Чистая вода маленькими порциями в течение дня — базовая привычка, которую советуют врачи всем без исключения.

  5. Переедание вечером. Сытный и тяжелый ужин после 19 часов часто становится причиной тяжести в желудке, плохого сна, вздутия и давления утром. В возрасте 60+ организм медленнее перерабатывает пищу, а к вечеру еще и снижает активность ферментов. Лучший вариант — легкий прием пищи: запеченные овощи, рыба, крупы.

Дата публикации
Количество просмотров
886
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie