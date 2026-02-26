Врачи посоветовали всем, кому за 60, забыть об этих продуктах и привычках: что нельзя есть

Что нужно есть после 60 / © www.freepik.com/free-photo

После 60 лет организм человека работает по-другому, чем в младшем возрасте. Обмен веществ замедляется, пищеварение становится более чувствительным, а сердечно-сосудистая система нуждается в поддержке. Именно поэтому врачи подчеркивают: важнейшей частью заботы о здоровье становится не только то, что мы едим, но и ежедневные привычки, которые часто кажутся невинными, но на самом деле забирают силы. Рассказываем, что стоит вычеркнуть из рациона и повседневной жизни, чтобы в 60 лет хорошо себя чувствовать.

Что не нужно есть после 60, чтобы иметь хорошее самочувствие