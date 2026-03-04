24-річна донька Ольги Сумської розсекретила свої перші стосунки: "Живемо разом"

Ольга Сумська з молодшою донькою / © instagram.com/olgasumska

Донька українських акторів Ольги Сумської та Віталія Борисюка розсекретила свої перші стосунки.

24-річна Ганна Борисюк зізналась, що більше не самотня. Вона пів року тому почала зустрічатися з бойфрендом. Стосунки пари розвиваються доволі швидко, вони вже з'їхались та живуть разом. Як говорить Ганна в інтерв'ю Oboz.ua їхня історія лише починається, тож вони звикають одне одного. Тим не менш, дівчину тішить, що коханий розділяє її цінності та темп життя.

Ім'я обранця та фото з ним Ганна Борисюк не квапиться розкривати. Дівчина ділиться, що хоче особисте тримати подалі від публіки. Тим не менш, вона зізналась, що її коханий не пов'язаний з акторкою професією.

Молодша донька Ольги Сумської / © instagram.com/olgasumska

"Ні, він не актор. Але поки не хочу багато про особисте розповідати – бережу цю свою частину. Ми зустрічаємося уже пів року, живемо разом – я з'їхала від батьків. У нас усе дуже просто, скромно, без пафосу: ми тільки-но почали будувати спільне життя, вчимося бути поруч у побуті, у планах. Водночас ми дуже схожі – у цінностях, у темпі", - розкрила Ганна.

Нагадаємо, нещодавно у молодшої доньки Ольги Сумської був день народження. Акторка вітала Ганну з важливим святом і на архівних та свіжих фото показала, як та змінилась.