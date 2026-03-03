Ані Лорак / © instagram.com/anilorak

Співачка-зрадниця Ані Лорак відзначилась цинічною заявою про свою участь в "Євробаченні" від України.

Виконавиця виступала на міжнародному пісенному конкурсі 2008 року з піснею Shady Lady. Проте 2005 року артистка теж намагалась поїхати на "Євробачення". Тоді обрали гурт "Ґринджоли" з піснею "Разом нас багато". Ані Лорак в інтерв'ю пропагандистам видала, що вона не поїхала на конкурс "з політичних рішень". Коли виконавиця все ж таки стала представницею України на "Євробаченні", то все одного "відчувала політизованість".

"Було ухвалене політичне рішення, щоб я не поїхала на "Євробачення" 2005 року, але 2008-го телеканал вже прийшов до мене і попросив представити країну на конкурсі. Я взяла час подумати. Я трішки подумала, кидала монетку, і монетка тричі показала, що треба їхати. Це був знак, я поїхала на конкурс. Але було відчуття, що це політизовано", - видала співачка.

Ані Лорак на "Євробаченні" посіла друге місце. Скандальна артистка видала, що тріумф став можливим завдяки путіністу Філіпу Кіркорову. Ба більше, співачка говорить, що її конкурсний номер – це суцільна "співдружність", оскілки в команді були росіяни, греки, вірмени. Ані Лорак також додала, що саме після тріумфу на "Євробаченні" чкурнула до Росії, аби розвивати там кар'єру.

"Справедливість перемогла. 2008 року люди голосували за пісню Shady Lady, яку написав Філіп Кіркоров. Тоді було співробітництво та співдружність, бо в нашій міжнародній команді був болгарин Кіркоров (Кіркоров народився у Болгарії – прим. ред.), були представники Росії, Греції, Вірменії, а також танцівники з усього пострадянського простору. Ми чудово виступили, завоювали друге місце на конкурсі. Можна сказати, що від цього моменту почалася моя кар'єра в Росії", - видала співачка.

Зазначимо, Ані Лорак ще до повномасштабної війни активно будувала кар'єру в Росії, за що стикалась з критикою. Вторгнення окупантів на українські землі та їхні злочини не змінили позицію артистки. Вона залишилась в РФ, мовчить про війну, а нещодавно взагалі отримала російське громадянство. За таку позицію проти Ані Лорак у жовтні 2022 року були запроваджені санкції від РНБО.