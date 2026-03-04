ТСН у соціальних мережах

Гламур
33
2 хв

Особисте життя Анджеліни Джолі після розлучення з Бредом Піттом: інсайдер видав приголомшливу правду

Артистка присвятила себе материнству та кар'єрі.

Валерія Сулима
Анджеліна Джолі

Анджеліна Джолі / © Associated Press

Інсайдер розкрив приголомшливу правду про особисте життя голлівудської акторки Анджеліни Джолі після розлучення з чоловіком, американським артистом Бредом Піттом.

Подружжя розійшлось ще 2016 року. Остаточно актори розірвали шлюб лише наприкінці 2024-го. Видання People поспілкувалось з джерелом, близьким до оточення артистки, та з'ясувало що в Анджеліни Джолі не було стосунків після розлучення з Бредом Піттом.

"Останні кілька років Енджі була надзвичайно зайнятою та зосередженою. Побачення не були для неї важливими. У неї не було хлопця. Від моменту розлучення вона практично самотня мати, тому більшість її уваги було зосереджено саме на цьому", - стверджує інсайдер.

Анджеліна Джолі / © Associated Press

Анджеліна Джолі / © Associated Press

Водночас джерело додає, що Анджеліна Джолі наразі зосереджена на кар'єрі та материнстві. До слова, діти для знаменитості в пріоритеті.

"Вона любить бути мамою і завжди хоче переконатися, що всі процвітають. Здається, у неї все чудово виходить", - додає інсайдер.

Зазначимо, і справді, після розлучення з Бредом Піттом особисте життя Анджеліни Джолі лишається загадкою. З останнього, артистці приписували стосунки із репером Akala. Проте виконавець спростував чутки про їхній роман. Водночас інсайдер наголосив виданню People, що в акторки не було стосунків від грудня 2024-го. Тож, цілком ймовірно, що після розриву з Піттом у Джолі й була якась романтична історія, яка не переросла в щось серйозне.

Нагадаємо, голлівудських акторів після розлучення все ж таки поєднують спільні діти. Проте сини та доньки стали на бік матері та не спілкуються з батьком. А нещодавно вже четверта дитина експодружжя відмовилась від прізвища Пітт.

