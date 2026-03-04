"Сталевий фронт Ріната Ахметова": як українська сталь стає щитом для Patriot, Abrams та підземних шпиталів

Реклама

Сьогодні українська армія перетворюється на одну з найтехнологічніших у світі, де дрони та інноваційні системи захисту замінюють класичні методи ведення війни. Ключову роль у цьому процесі відіграє локальний виробник. За прогнозами, вже у 2026 році частка витрат держави на безпілотні системи може сягнути 75%, випереджаючи навіть видатки на боєприпаси.

Метінвест став першим приватним бізнесом, який повністю перелаштував свої потужності на воєнні рейки, створюючи унікальні рішення для захисту людей та техніки.

Одним із найважливіших досягнень став захист для систем, що тримають українське небо. "Ми фактично посилили Patriot — це керуючий модуль Patriot був заброньований нашою сталлю. Також є IRIS-T, який був посилений нашим захистом", — розповідає Олександр Мироненко, операційний директор Групи Метінвест.

Окрім ППО, металурги забезпечують захисними екранами та щитами широкий спектр бронетехніки.

"Ми робимо укриття від Abrams і до звичайних БМП-1, БМП-2 радянського зразка".

Окрім броні, Метінвест у рамках ініціативи “Сталевий фронт Ріната Ахметова” масштабує виробництво підземних шпиталів та бункерів. Наразі тривають перемовини з профільними міністерствами щодо розширення цієї програми на всеукраїнський рівень. "

“Ми крок за кроком нарощуємо об'єми, і в нас вибудовується довірлива і прозора співпраця з державними відомствами, яка дає результат як для українського бізнесу, так і для захисту наших людей", — підкреслив Олександр Мироненко.

Паралельно з важкою індустрією розвивається і "технодесант" — фахівці, що створюють симулятори для навчання штурмовиків керуванню наземними дронами та засоби боротьби з ворожими FPV.