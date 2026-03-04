як покоління Z ставиться до комендантської години, геолокації та свободи / © Credits

Видання SheKnows у новому епізоді відеоформату Teens at a Table зібрало підлітків, щоб чесно поговорити про комендантську годину, контроль, Instagram і перші кроки до незалежності. І їхні відповіді можуть вас здивувати.

В епізоді Teens at a Table ведучий спілкувався з учасниками Teen Council: Софі — 19 років, Клайвом — 16 років і Гретою — 17 років. Тема — дорослішання, а саме, коли починається незалежність, що вона насправді означає та чому навіть найсамостійніші підлітки все ще стикаються з батьківськими обмеженнями.

Для кожного з них момент «я вже дорослий» мав свій вигляд.

Перший ковток свободи

Для Грети незалежність почалася тоді, коли їй дозволили самостійно ходити до школи. Ніби дрібниця, проте саме такі щоденні рішення формують відчуття довіри.

Софі називає переломним моментом отримання водійських прав, можливість самій добиратися куди потрібно стала для неї «величезним кроком уперед».

Клайв, який живе у сільській місцевості, відчув свободу, коли зміг самостійно їздити до міста, щоб купувати їжу та вирішувати свої справи без участі батьків.

Незалежність, погоджуються підлітки, спочатку означає просте — «робити щось без батьків». Однак із часом це поняття розширюється до уміння відповідати за себе.

Більше свободи — більше відповідальності

Клайв озвучив цікаву думку, що якщо батьки зовсім не дозволяють виходити з дому, це стає «забороненим плодом» і має ще привабливіший вигляд. Натомість ті, кому з дитинства поступово дають більше свободи, швидше вчаться керувати собою.

Це підтверджують і підліткова психологія, адже поступове розширення автономії допомагає формувати навички самоконтролю та відповідальності. Іншими словами, свобода — це не хаос, а тренування.

Локація, трекінг та Instagram

Однією з найгарячіших тем обговорення став моніторинг.

Грета розповіла, що її екранний час контролювали переважно через соцмережі. Софі ж зізналася, що її мама довгий час була залогінена в її Instagram, тому у 13–14 років вона створила «finsta» — приватний акаунт, недоступний для батьків. Звучить як бунт, але це не зовсім так.

Найцікавіше — ставлення до геолокації, адже тут підлітки виявилися напрочуд спокійними. Клайв розказав, що насправді більше відстежує маму, ніж вона його. Софі додала, що почувається безпечніше, коли батьки бачать її локацію, «про всяк випадок». Звичайно, іноді це ніби «викриття», коли вона повертається додому пізніше, ніж планувала. Проте загалом трекінг сприймається не як тотальний контроль, а як форма взаємної безпеки.

Покоління Z виросли у цифровому середовищі, тож для них технології не про нагляд, а про зв’язок.

Комендантська година

Особливо гостро питання правил постає, коли підлітки вступають до коледжу.

Софі згадує, як була шокована, коли, повернулася додому з навчання та знову підпал під комендантську годину. Проте у кампусі вона була повністю самостійною, а вдома — знову «під правилами».

Це типова ситуація для багатьох сімей, адже батьки продовжують сприймати дитину як підлітка, навіть коли вона вже живе окремо та приймає дорослі рішення.

Коледж

Коледж — це новий рівень незалежності.

Грета, яка готується до випускного класу, найбільше хвилюється через пошук «своїх людей» і нових друзів. Софі ж згадує, що теж страшенно нервувала, проте даремно. Після приїзду вона швидко зрозуміла, що більшість страхів були перебільшеними.

Вона також говорить про важливість терапії, адже можливість обговорювати власні почуття з фахівцем допомогла їй адаптуватися. Особливо у момент, коли поруч немає сім’ї. Найскладнішим було:

організація пріоритетів

управління часом

баланс між навчанням, роботою та друзями.

«Раптом немає інструкцій», каже Софі і це, певно, найточніше визначення дорослішання.

Незалежність — це процес

Головний висновок дискусії простий та чесний: незалежність — це захопливо, але складно, адже це не момент, а шлях. Покоління Z не прагне повного розриву з батьками. Вони хочуть балансу: свободи, але й підтримки, контролю, але з довірою, технологій, однак без тотального вторгнення.

І, можливо, саме у цьому їхня сила, адже вони не воюють із системою, а вчаться з нею домовлятися.

Розмова, яку ініціювало видання SheKnows, показала, що сучасні підлітки значно зріліші, ніж здається на перший погляд. Вони розуміють ризики, цінують безпеку та водночас прагнуть самостійності. Покоління Z не відмовляється повністю від правил, вони хочуть, щоб ці правила росли разом із ними. І, схоже, це найздоровіша модель дорослішання з усіх можливих.