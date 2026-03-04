ТСН у соціальних мережах

Періс Гілтон повністю гола позувала в рожевій ванні та приголомшила фанів знімками

Світська левиця показала пікантний фотосет в піні й зібрала шквал компліментів.

Анастасія Гребешко
Періс Гілтон

Періс Гілтон / © instagram.com/parishilton

Американська світська левиця, акторка та підприємиця Періс Гілтон знову опинилася в центрі уваги. Цього разу зірка поділилася серією знімків, які складно назвати стриманими: вона постала перед камерою без одягу, сховавши тіло за хмарою густої піни.

Відверті кадри з’явилися на її сторінці в Instagram і миттєво спричинили хвилю обговорень. Підписники засипали знаменитість захопленими відгуками, не шкодуючи емоцій та компліментів.

Періс Гілтон / © instagram.com/parishilton

Періс Гілтон / © instagram.com/parishilton

Фотосесія витримана в гламурній рожевій палітрі — від ніжних пастельних до насичених відтінків. М’яке освітлення й делікатна обробка додали світлинам казковості, а сама атмосфера нагадувала поєднання розкоші та грайливості. Гілтон впевнено позувала, демонструючи підтягнуту фігуру й абсолютну розкутість перед об’єктивом.

Періс Гілтон / © instagram.com/parishilton

Періс Гілтон / © instagram.com/parishilton

Образ зірки доповнили блискучі аксесуари: мініатюрна корона, виразне намисто та сережки з мерехтінням. Світле волосся вона зібрала у високий об’ємний хвіст, залишивши кілька пасом, що м’яко обрамляли обличчя. Усе разом створило ефект «пінистої королеви», яка насолоджується власним життям.

Схоже, зірка вкотре довела: вона вміє здивувати і зробити це ефектно.

Нагадаємо, Маша Єфросиніна також похизувалася стрункою фігурою в купальнику. Відома телеведуча розсекретила, що саме входить у її власний раціон.

