Американська субмарина потопила військовий корабель Ірану: заява Пентагону

Міністр оборони США Піт Гегсет / © Associated Press

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Сполучені Штати Америки знищили іранський військовий корабель Iris Dena поблизу узбережжя Шрі-Ланки. Судно було неочікувано атаковане американською субмариною в Індійському океані.

Про це він заявив під час брифінгу для преси у середу, 4 березня.

Деталі атаки від Пентагону

За словами очільника американського оборонного відомства, іранське військове судно було знищене напередодні, 3 березня. Екіпаж корабля не очікував нападу і вважав, що перебуває в цілковитій безпеці, оскільки судно йшло в міжнародних водах.

«Вчора в Індійському океані американський підводний човен потопив іранський військовий корабель, який вважав, що знаходиться в безпеці в міжнародних водах. Натомість його потопила торпеда», — заявив Піт Гегсет.

Рятувальна операція та сотня зниклих безвісти

Внаслідок торпедного удару по іранському кораблю понад 100 осіб вважаються зниклими безвісти. Загалом на борту судна перебувало 180 людей у момент, коли судно подало сигнал лиха.

Військово-морські сили Шрі-Ланки оперативно розгорнули рятувальну місію, залучивши кораблі та авіацію. Наразі відомо про порятунок 32 моряків, яких з травмами різного ступеня тяжкості доправили до Національної лікарні південного міста Галле. Один із постраждалих перебуває у критичному стані, ще семеро потребували екстреної медичної допомоги. Пошукова операція в Індійському океані триває.