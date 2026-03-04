ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
561
Час на прочитання
1 хв

Американська субмарина потопила військовий корабель Ірану: заява Пентагону

Міністр оборони США Піт Гегсет офіційно підтвердив, що американський підводний човен торпедував іранський військовий корабель Iris Dena в Індійському океані.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Піт Гегсет

Міністр оборони США Піт Гегсет / © Associated Press

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Сполучені Штати Америки знищили іранський військовий корабель Iris Dena поблизу узбережжя Шрі-Ланки. Судно було неочікувано атаковане американською субмариною в Індійському океані.

Про це він заявив під час брифінгу для преси у середу, 4 березня.

Деталі атаки від Пентагону

За словами очільника американського оборонного відомства, іранське військове судно було знищене напередодні, 3 березня. Екіпаж корабля не очікував нападу і вважав, що перебуває в цілковитій безпеці, оскільки судно йшло в міжнародних водах.

«Вчора в Індійському океані американський підводний човен потопив іранський військовий корабель, який вважав, що знаходиться в безпеці в міжнародних водах. Натомість його потопила торпеда», — заявив Піт Гегсет.

Рятувальна операція та сотня зниклих безвісти

Внаслідок торпедного удару по іранському кораблю понад 100 осіб вважаються зниклими безвісти. Загалом на борту судна перебувало 180 людей у момент, коли судно подало сигнал лиха.

Військово-морські сили Шрі-Ланки оперативно розгорнули рятувальну місію, залучивши кораблі та авіацію. Наразі відомо про порятунок 32 моряків, яких з травмами різного ступеня тяжкості доправили до Національної лікарні південного міста Галле. Один із постраждалих перебуває у критичному стані, ще семеро потребували екстреної медичної допомоги. Пошукова операція в Індійському океані триває.

Дата публікації
Кількість переглядів
561
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie