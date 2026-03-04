- Дата публікації
Не поспішайте з обрізанням: садівниця розкрила правило, від якого залежить доля вашого саду
На початку березня у садівників традиційно «сверблять руки» взятися за секатор. Та чи не зарано це робити?
Відповідь дала досвідчена садівниця, яка пояснила, на які показники справді варто зважати, перш ніж різати гілки.
Блогерка Олеся Василівна у TikTok наголосила, що рішення про обрізання потрібно ухвалювати не за календарем, а за погодою. І ключовий орієнтир тут — температура повітря, причому як денна, так і нічна.
Коли вже можна братися за обрізання
За словами експертки, стартувати можна, але лише за певних умов. Якщо вдень температура стабільно піднімається вище +1°C, а вночі не падає нижче -5°C, дерева нормально перенесуть процедуру.
Втім, якщо є можливість не поспішати, краще дочекатися більш м’якого режиму: плюсова температура вдень і близько 0 або -1°C уночі. Саме така стабільність зменшує стрес для рослин і робить обрізання безпечнішим.
Чи потрібно замазувати зрізи
Багато хто після обрізання одразу тягнеться до садового вару, переконаний, що так дерево швидше «затягнеться». Проте садівниця запевняє: це поширена помилка.
За її словами, вар не допомагає, а навпаки може нашкодити. Під шаром замазки накопичується конденсат, утримується волога, що створює сприятливі умови для гниття та хвороб. У результаті рана загоюється гірше, а дерево слабшає.
Експертка нагадує: у рослин є природний механізм відновлення. Якщо зріз зроблений правильно і акуратно, дерево поступово саме його затягне. Ба більше, попереду — період сезонного оброблення, що додатково підтримає сад.
Головне правило просте: не поспішати, орієнтуватися на температуру і довіряти природним процесам.