Не поспішайте з обрізанням: садівниця розкрила правило, від якого залежить доля вашого саду

Коли обрізати дерева / © pexels.com

Відповідь дала досвідчена садівниця, яка пояснила, на які показники справді варто зважати, перш ніж різати гілки.

Блогерка Олеся Василівна у TikTok наголосила, що рішення про обрізання потрібно ухвалювати не за календарем, а за погодою. І ключовий орієнтир тут — температура повітря, причому як денна, так і нічна.

Коли вже можна братися за обрізання

За словами експертки, стартувати можна, але лише за певних умов. Якщо вдень температура стабільно піднімається вище +1°C, а вночі не падає нижче -5°C, дерева нормально перенесуть процедуру.

Втім, якщо є можливість не поспішати, краще дочекатися більш м’якого режиму: плюсова температура вдень і близько 0 або -1°C уночі. Саме така стабільність зменшує стрес для рослин і робить обрізання безпечнішим.

Чи потрібно замазувати зрізи

Багато хто після обрізання одразу тягнеться до садового вару, переконаний, що так дерево швидше «затягнеться». Проте садівниця запевняє: це поширена помилка.

За її словами, вар не допомагає, а навпаки може нашкодити. Під шаром замазки накопичується конденсат, утримується волога, що створює сприятливі умови для гниття та хвороб. У результаті рана загоюється гірше, а дерево слабшає.

Експертка нагадує: у рослин є природний механізм відновлення. Якщо зріз зроблений правильно і акуратно, дерево поступово саме його затягне. Ба більше, попереду — період сезонного оброблення, що додатково підтримає сад.

Головне правило просте: не поспішати, орієнтуватися на температуру і довіряти природним процесам.