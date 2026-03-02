Влітку рясний урожай ягід гарантовано: ось що потрібно дати смородині просто зараз

Як підживити смородину для рекордного урожаю / © unsplash.com

Правильне підживлення, пишуть в «На пенсії» допомагає рослині прокинутися після зимового спокою та підготуватися до активного росту.

Чому важливо підживлювати смородину

Наприкінці зими смородина тільки починає «прокидатися», тому саме цей час ідеальний для внесення поживних речовин. Підживлення кущів смородини наприкінці зими гарантує рясний урожай великих і соковитих ягід улітку. Натуральні добрива, такі як деревна зола та перепрілий гній, містять необхідні мікроелементи — калій, фосфор, азот — які активізують розвиток коренів та стимулюють формування зав’язі.

Рецепт ефективного підживлення смородини

Щоб приготувати розчин для зимового підживлення:

Змішайте деревну золу та перепрілий гній у рівних частинах (1:1). Візьміть по 1 л кожного компонента. Залийте невеликою кількістю води. Розведіть суміш у 10 л теплої води. Настоюйте 2–3 години, щоб поживні речовини повністю розчинилися. Під кожен кущ смородини виливайте по 2–3 л готового розчину, рівномірно розподіляючи його навколо кореневої системи.

Переваги підживлення наприкінці зими

Таке підживлення особливо ефективне, оскільки ґрунт вже поступово прогрівається, а кущі виходять зі стану спокою. Поживні речовини швидко засвоюються, даючи потужний поштовх для росту пагонів і формування майбутнього врожаю смородини.

Правильне підживлення смородини наприкінці зими — це простий, але надійний спосіб забезпечити собі рясний урожай ягід та соковиті, великі плоди вже цього літа.